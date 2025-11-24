Robert J. za kratami! Narkotyki i prostytucja nieletnich to tylko część szokujących zarzutów. Prokuratura ujawnia mroczne szczegóły

Prokuratura Warszawa-Praga Północ prowadzi śledztwo przeciwko Robertowi J., podejrzanemu o poważne przestępstwa.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posiadania substancji psychotropowych oraz nakłaniania nieletniej do prostytucji.

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy; grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Od narkotyków po nakłanianie dziecka do prostytucji

Zarzuty postawione Robertowi J. są niezwykle poważne i obejmują szeroki wachlarz przestępstw. Początkowo zatrzymanie miało miejsce w związku z posiadaniem substancji psychotropowej. Jednakże, w toku dalszych czynności śledczych, ujawniono znacznie bardziej niepokojące fakty. Okazało się, że prowadzone są również działania dotyczące nakłaniania przez podejrzanego osoby małoletniej do prostytucji.

Szokujące zarzuty dla Roberta J. Co ujawniło śledztwo?

Przeprowadzone czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków, wśród których znalazły się także osoby pokrzywdzone, oraz przeszukania i badania zabezpieczonych substancji, doprowadziły do postawienia Robertowi J. wielu zarzutów. Jak informuje Prokurator Karolina Staros, podejrzanemu zarzuca się:

Posiadanie substancji psychotropowej (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Ten zarzut stanowił pierwotną podstawę zatrzymania, jednak szybko okazał się jedynie wierzchołkiem góry lodowej.

Udzielanie substancji psychotropowych i środków odurzających osobie małoletniej w celu osiągnięcia korzyści osobistej (art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Ten aspekt sprawy wskazuje na cyniczne wykorzystywanie dzieci w celu osiągnięcia własnych, nielegalnych korzyści.

Nakłanianie osoby małoletniej do prostytucji (art. 204 § 1 i 3 k.k.). Jest to jeden z najcięższych zarzutów, który budzi największe oburzenie i świadczy o brutalnym naruszeniu godności i bezpieczeństwa dziecka.

Nakłonienie innej osoby do prostytucji, a następnie ułatwianie jej prostytucji i czerpanie z tego korzyści majątkowej (art. 204 § 1 i 2 k.k.). Ten zarzut rozszerza zakres przestępczej działalności podejrzanego, wskazując na zorganizowany proceder.

Prokurator, w trosce o prawidłowy przebieg śledztwa i dobro pokrzywdzonych, skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Roberta J. Uzasadnieniem dla tego kroku była obawa, że podejrzany mógłby mataczyć w postępowaniu, a także brak stałego miejsca zamieszkania, co utrudniałoby jego dostępność dla organów ścigania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, stosując tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Ten środek zapobiegawczy ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dowodów i zapewnienia sprawiedliwego procesu. Za czyny zarzucone Robertowi J. grożą kary pozbawienia wolności do lat 20.

Gdzie szukać pomocy?

W Polsce dostępna jest szeroka sieć wsparcia dla osób w trudnej sytuacji. Dzieci i młodzież mogą korzystać z całodobowej Telefonicznej Linii Zaufania 116 111, gdzie otrzymają pomoc psychologiczną i wsparcie w kryzysie. Osoby z problemami uzależnień od substancji psychoaktywnych mogą dzwonić pod 116 123 – Ogólnopolską Telefoniczną Informację o Uzależnieniach lub do lokalnych Ośrodków Terapii Uzależnień.

Ofiary handlu ludźmi, prostytucji i sutenerstwa mogą uzyskać wsparcie u specjalistów pod numerem 22 628 01 20 (Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi), a także kontaktując się z Krajowym Centrum Interwencji Kryzysowej 800 070 707. W przypadku nagłego zagrożenia życia lub bezpieczeństwa należy zawsze dzwonić pod numer alarmowy 112.

Pomoc jest anonimowa i bezpłatna. Każdy, kto czuje się zagrożony, doświadczył przemocy, nadużyć lub uzależnienia, nie jest sam – istnieją specjalistyczne instytucje gotowe udzielić wsparcia natychmiast.