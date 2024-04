Rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody w Warszawie

14. obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Plan uroczystości

10 kwietnia 2010 roku samolot TU-154 z delegacją z Polski rozbił się w Smoleńsku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, dowódcy wojska oraz wiele innych, zasłużonych dla kraju postaci. Lecieli oddać hołd zabitym w Katyniu oficerom.

14. obchody rocznicy smoleńskiej odbywają się w Warszawie i w Krakowie na Wawelu, gdzie pochowano Lecha i Marię Kaczyńskich. Rozpoczęto je od mszy św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

O godz. 8:50 w Krakowie złożono wieniec przed ich sarkofagiem. O godz. 12.40 prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przy grobach ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, śp. ks. Józefa Jońca, śp. ks. Zdzisława Króla, śp. ks. Andrzeja Kwaśnika oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Następnie o godz. 14 głowa państwa odwiedzi pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz groby ofiar, gdzie zostaną złożone wieńce, a o 15:15 i 15:40 przed pomnikiem śp. Prezydenta Kaczyńskiego i pod tablicą poświęconą śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

Wieczorem 10 kwietnia o godz. 19 Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wezmą udział w kolejnej mszy świętej, w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Partia PiS na godz. 20 zapowiedziała marsz pamięci spod bazyliki pod Pałać Prezydencki, gdzie przemowę wygłosi Jarosław Kaczyński.

14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda wspomina ofiary

"Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj pamiętają i którzy dzisiaj już po raz 14. przychodzą w różne miejsca: pod cmentarze, pod pomniki, po to, by pamiętać, by wspomnieć, by pomodlić się, a przede wszystkim, by oddać szacunek tym, którzy czternaście lat temu zginęli pielgrzymując na groby polskich oficerów w Katyniu." - powiedział podczas wystąpienia 10 kwietnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda.

