Wypadł z drogi i zawisł na ogrodzeniu posesji. Auto stanęło w pionie!

Dramat rozegrał się w Kątach Węgierskich na ul. Strużańskiej. Jak udało nam się ustalić, kierujący białym busem w wypadł z łuku drogi i wjechał z pełnym impetem w ogrodzenie posesji położonej przy tej drodze. Jego auto stanęło w pionie, a mężczyzna został uwięziony w środku pojazdu.

− Kierujący busem jadąc w kierunku Józefowa z nieznanych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, następnie odbił w prawo i uderzył w ogrodzenie posesji. Mężczyzna został przewieziony do szpitala − potwierdza nasze ustalenia w rozmowie z "Super Expressem" kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

Brawurowa jazda zakończyła się na ogrodzeniu posesji

Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Rozpoczęła się walka z czasem. Mężczyzna był co prawda przytomny, ale trzeba było go szybko ewakuować z pojazdu.

Strażakom po kilkunastu minutach udało się postawić uszkodzonego busa na kołach, a 47-letni mężczyzna z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

− Kierujący busem został przewieziony do szpitala. Z uwagi na to, że była od niego wyczuwalna silna woń alkoholu, postanowiono pobrać od niego krew do badania − dodaje kom. Stopińska.

