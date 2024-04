Koszmarny wypadek w alei Krakowskiej. 4-letnie dziecko walczy o życie

Wpakowali Chorwata do aresztu śledczego. 46-latek miał sporo na sumieniu. Co przeskrobał?

Warszawa. Wypadek w Jankach. 4-letnie dziecko w szpitalu

Przed godz. 15 we wtorek 2 kwietnia na al. Krakowskiej w Jankach doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego volkswagen. W wyniku zderzenia 4-letnie dziecko zostało ranne i przetransportowano je do szpitala śmigłowcem. Utrudnienia na drodze potrwają co najmniej do godz. 18. Aktualizacja godz. 17:30: jeden pas ruchu w kierunku Raszyna został odblokowany.

Zlikwidowali magazyn podróbek o wartości 17 milionów złotych! Wielka akcja policji w Jankach pod Warszawą

- Przed godziną 15 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Janki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. Był to bus marki ford oraz osobowy volkswagen - przekazał nam Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Samochód osobowy uderzył w barierki, a następnie wjechał po drugiej stronie jezdni do rowu. W wyniku tego zdarzenia ucierpiało 4-letnie dziecko.

- Zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala. Policjanci przebadali kierowców na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Są oni trzeźwi. W tej chwili są utrudnienia w miejscowości Raszyn. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierujemy objazdami i badamy okoliczności tego zdarzenia. Na ten moment nie mamy informacji o innych poszkodowanych - dodał Rafał Markiewicz.