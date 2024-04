i Autor: Tadeusz Mróz

Serce pęka

Cztery osoby nie żyją po makabrze w Ursusie. Sąsiedzi ocierają łzy. "To była kochająca się rodzina"

alig 15:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Horror w wielkanocny poranek. W niedzielę (31 marca) w domu przy ul. Koronacyjnej w Ursusie znaleziono ciała czterech osób: dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Tuż po świętach światło dzienne ujrzały nowe fakty w tej makabrycznej sprawie. Sąsiedzi zmarłych nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Znali ich od wielu lat. - To była kochająca się rodzina - mówią ocierając łzy.