Miał zabijać przez kilka miesięcy. Śledczy ujawniają motyw trzech zabójstw?

Wielka akcja służb przy ul. Grzybowskiej w centrum stolicy rozpoczęła się od jednego zgłoszenia. Wieczorem w niedzielę (7 kwietnia) na policję przyjechała obywatelka Ukrainy. Kobieta była przerażona, bała się cokolwiek powiedzieć. W pewnym momencie wydukała, że w kamienicy na Woli znajdują się ludzkie szczątki. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze policji i prokurator, którzy… potwierdzili te informacje.

W starej kamienicy znaleziono ciała czterech mężczyzn

W niedzielę (7 kwietnia) z budynku wyniesiono dwa ciała, kolejne – następnego dnia. Łącznie odnaleziono zwłoki czterech mężczyzn, a w sprawie zatrzymano aż siedem osób − czterech mężczyzn i trzy kobiety w wieku od 30 do 50 lat. Są to zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy. Same zwłoki były w znacznym stanie rozkładu. Niektóre z nich leżały na ziemi przykryte stertą śmieci, kołder, nadgryzione przez szczury. Jedno z ciał znaleziono w piwnicy. Kolejne na trzecim piętrze oraz na strychu kamienicy. Niestety, na razie nie udało się ustalić tożsamości zmarłych mężczyzn. − To osoby, które zamieszkiwały tę kamienicę. Osoby w kryzysie bezdomności, które przebywały tam w ostatnich dniach − sprecyzował prok. Banna w rozmowie z „Super Expressem”.

− W toku śledztwa w sprawie ujawnienia ciał czterech mężczyzn w kamienicy przy ul. Grzybowskiej w Warszawie Andrij S., 34-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty dokonania trzech zabójstw − poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zabójstwa. Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie wszystkich podejrzanych w sprawie.

Śledczy ujawniają motyw?

Jak ujawniają śledczy w rozmowie z portalem „tvp.info”, kłótnia o kobietę − to jeden z prawdopodobnych motywów zabójstw. Według śledczych do śmierci tych osób doszło w okresie od stycznia do kwietnia.

– Jedna z wersji zakłada, że poszło o kobietę. O takim motywie miały mówić zatrzymane osoby. My jednak musimy wyjaśnić dokładnie jakie były okoliczności śmierci każdej ze znalezionych ofiar – mówi w rozmowie z portalem jeden ze śledczych. Zatrzymani mieli też mówić o tym, że bali się Ukraińca, który miał dokonać opisywanych zbrodni.

Prokuratura komentuje sprawę morderstwa 4 osób w kamienicy na Woli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.