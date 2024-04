Cztery ciała w kamienicy w Warszawie. Obywatel Ukrainy usłyszy zarzut poczwórnego zabójstwa

Dlaczego metro nie kursuje? Pociągi odwołane. Co się dzieje?

Ciała były zakopane na podwórku. Co się stało w kamienicy w Warszawie? Czy ciał może być więcej?

W poniedziałek (8 kwietnia) pod blokiem przy ul. Grzybowskiej w centrum Warszawy zaroiło się od służb. − Na miejscu zdarzenia grupa prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, nadzorujących pracę funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, Wydziału do zwalczania Terroru Kryminalnego i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, przeprowadziła oględziny miejsca ujawnienia zwłok − wyliczał w rozmowie z „SE” prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

− Ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia ich sekcji zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci − dodał.

Jak do tego doszło? Kto poinformował służby o zwłokach?

Policję powiadomiła obywatelka Ukrainy, która przekazała służbom, że w kamienicy mogą znajdować się ludzkie szczątki. Te informacje zostały przez funkcjonariuszy potwierdzone w niedzielę (7 kwietnia). W środku budynku faktycznie natknięto się na zwłoki. Kolejne ciała odnaleziono następnego dnia – w poniedziałek.

Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu "rmf24.pl", jeden z zatrzymanych mężczyzn jeszcze dzisiaj (9 kwietnia) usłyszy zarzut poczwórnego zabójstwa. Według informacji rozgłośni to obywatel Ukrainy.