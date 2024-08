Apel do Krzyśka Dymińskiego. „Ta wiadomość jest tylko dla Ciebie”

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Cała Polska czeka na szczęśliwy finał tej historii. Nastoletni Krzysztof Dymiński, mieszkaniec Pogroszewa-Kolonia, zaginął 26 maja 2023 roku. Wyszedł ze swojego domu, w którym mieszkał i udał się w kierunku stolicy. Z samego Ożarowa Mazowieckiego dojechał do rejonu Dworca Gdańskiego i Parku Traugutta w Warszawie. Kontakt z nastolatkiem urwał się w okolicach mostu Gdańskiego. Niejasne jest to, co stało się później.

Rodzice Krzyśka Dymińskiego nie tracą nadziei. Od dłuższego czasu na własną rękę prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania syna. Ojciec chłopaka przeczesuje Wisłę, szukając jakiegokolwiek śladu. Już nieraz zdarzyło się, że odnalazł czyjeś ciało. Zwłoki innych zaginionych, ale nie Krzyśka. Od wielu miesięcy nikt nie wie, co dzieje się z chłopakiem. Daje to jednak wiarę, że 17-latek wciąż żyje i pewnego dnia wróci do domu.

„Do Krzyśka”. Apel do zaginionego 17-latka

Tuż po zniknięciu 17-latka rodzice chłopaka uruchomili w sieci specjalną stronę internetową. Można zapoznać się na niej z bieżącymi informacjami o poszukiwaniach, pobrać plakaty czy skontaktować się z rodziną.

To właśnie na tej stronie w ostatnim czasie opublikowano specjalny apel. Wiadomość jest częściowo ukryta, a hasło do niej, zna jedynie Krzysiek.

− Krzysztof Nauczyłeś mnie, że nic nie jest ważne poza tym, żeby się dowiedzieć czy żyjesz. Kompletnie nic. Tu zamieszczam do Ciebie wiadomość, proszę przeczytaj. Hasło to zwrot, którym nazwałeś mnie w swoich kontaktach w telefonie, albo tatę, albo Patryka – wpisz jedną nazwę. Mama − czytamy na stronie "Do Krzyśka".

Rodzice chłopaka bardzo proszą o udostępnienia strony. − Mamy nadzieję, że ta wiadomość do niego dotrze − napisała „Super Expressowi” mama chłopaka.

Zaginiony Krzysztof Dymiński

W chwili zaginięcia chłopak miał 175 cm, ciemne blond włosy, niebieskie oczy i szczupłą budowę ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zęby – górny i dolny łuk.

Wszystkie osoby, które widziały zaginionego proszone są o kontakt z: Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji ,00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 telefon: 47 72 369 88, 47 72 376 57 email: [email protected] Informacje można też przekazać pod numer alarmowy 112.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.