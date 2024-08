Rodzinna Strefa Sportu pod PKiN w Warszawie. Siatkarska reprezentacja Polski zagra w finale Igrzysk Olimpijskich. "Na ten mecz czekaliśmy latami!"

Igrzyska Olimpijskie - mecz polskich siatkarzy. Rodzinna Strefa Sportu pod PKiN

W sobotę, o godz. 13, siatkarska reprezentacja Polski zagra w Paryżu w finale Igrzysk Olimpijskich. Mecz będzie można zobaczyć w Rodzinnej Strefie Sportu pod Pałacem Kultury i Nauki.

- Polscy siatkarze zagrają o złoto. Przeżyjmy to razem! Zapraszam Was do wspólnego przeżywania emocji. W związku z tym Warszawa przygotowała wraz z partnerami miejsce do kibicowania naszej drużynie – powiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Na ten mecz czekaliśmy latami! Jestem pewna, że nasi siatkarze dostarczą nam w sobotę niezapomnianych wrażeń, dlatego zachęcam wszystkich do wspólnego oglądania tego niesamowitego widowiska w Rodzinnej Strefie Sportu przed PKiN. Do zobaczenia! – wtóruje mu Renata Kaznowska, wiceprezydentka. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Rodzinna Strefa Kibica w Warszawie

Na telebimie pod PKiN odbędzie się transmisja. Rodzinna Strefa Sportu Aktywnej Warszawy zlokalizowana jest od strony Parku Świętokrzyskiego. Oprócz wspólnego oglądania meczu w strefie do uczestników będą trenerzy Ninja Series i instruktorzy tenisowi Polskiego Związku Tenisowego. Dostępne będzie także boisko do koszykówki 3x3, dmuchańce dla dzieci oraz inne atrakcje.