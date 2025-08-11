Koncert rozpocznie się o godzinie 20, a wejście do klubu będzie możliwe od godziny 19. Fani rosyjskiego rocka będą mieli okazję usłyszeć na żywo przeboje zespołu, który od lat cieszy się popularnością na obszarze byłego ZSRR.

Splean − co to za zespół?

Splean to rosyjski zespół rockowy założony w 1994 roku w Petersburgu. Od początku istnienia zespołu jego liderem jest Aleksandr Wasiljew. Zespół zyskał popularność dzięki takim hitom jak „Orbit biez sachara” („Orbit bez cukru”), „Nowyje Ljudi” („Nowi Ludzie”), „Wriemja nazad” („Czas do tyłu”) oraz „My sidieli i kurili” („Siedzieliśmy i paliliśmy”).

Kontrowersje wokół zespołu

W 2022 roku władze rosyjskie odwołały występ zespołu na festiwalu w Moskwie po tym, jak wokalista Aleksandr Wasiljew zadedykował jedną z piosenek innym artystom, którzy opuścili kraj po inwazji na Ukrainę.

Jak podaje portal rferl.org, Wasiljew, wchodząc na scenę w Woroneżu 20 sierpnia 2022 roku, powiedział publiczności, że cieszy się, widząc tak wielu ludzi, którzy „okazują miłosierdzie, współczucie, człowieczeństwo i nie akceptują okrucieństwa, przemocy ani morderstwa”. Następnie zadedykował przebój „Vkhoda Net” (Brak wyjścia) innym grupom rockowym, których członkowie opuścili kraj na początku tego roku, wyrażając nadzieję, że wrócą, aby „mogliśmy śpiewać dla was tutaj”.

Reakcja zespołu na wojnę w Ukrainie

Na początku wojny w Ukrainie zespół dał tylko dwa koncerty − 24 i 26 lutego 2022 − a następnie anulował wszystkie kolejne. 27 lutego na oficjalnej stronie zespołu pojawił się czarny kwadrat wraz z hashtagiem „Нет войне!” („Nie wojnie!”).

Czy koncert w Warszawie dojdzie do skutku?

Koncert Splean w Warszawie budzi pytania, czy w obecnej sytuacji politycznej występ rosyjskiego zespołu jest odpowiedni.

