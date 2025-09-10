Rosyjskie drony nad Polską. Pilne wieści dla uczniów po nocnym ataku. Jest decyzja Barbary Nowackiej

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-10 7:25

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z wtorku na środę (9/10 września), podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Szczególnie zagrożone są województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskiego. Pojawia się pytanie - co z lekcjami w szkołach? Ministra edukacji Barbara Nowacka uspokaja rodziców i uczniów. - Dzieci mogą normalnie iść do szkół. Nie ma zagrożenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wydało zaleceń na temat stanu wyjątkowego — poinformowała Nowacka w rozmowie z Onetem.

Barbara Nowacka

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS
Super Express Google News
  • Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony, co wywołało natychmiastową reakcję wojska i rządu.
  • Wojsko zestrzeliło obiekty, a służby prowadzą poszukiwania miejsc ich upadku na wschodzie kraju.
  • Premier Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, a Prezydent zapowiedział odprawę w BBN.
  • Co z lekcjami w szkołach na zagrożonym obszarze? Ministra edukacja Barbara Nowacka uspokaja rodziców i uczniów

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym jak w nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier Donald Tusk jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd. Zaplanowano odprawę w BBN.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów.

Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że poprowadzi w BBN odprawę, na którą przybędzie szef rządu. W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Kosiniak-Kamysz wraca wcześniej do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5.

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów. Ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości.

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków zestrzelonych dronów. DORSZ w nocy podkreśliło, że cały czas trwa operacja wojska i wystosowało apel o pozostanie domach. - Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie - przekazało dowództwo.

Premier Donald Tusk informował nad ranem: „Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego”.

- Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie - dodał Tusk na X.

O tym, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony oficjalnie po raz pierwszy poinformowało po godz. 4 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” - brzmiał komunikat na X.

Pojawiło się też pytanie, co z lekcjami w szkołach na terenie zagrożonych województw. - Dzieci mogą normalnie iść do szkół. Nie ma zagrożenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wydało zaleceń na temat stanu wyjątkowego — poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z Onetem.

CZYTAJ TEŻ: Nagły alarm! Wojsko poderwało samoloty. "Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne"

Polecany artykuł:

Rosyjskie drony w powietrzu. Zamknięte lotniska w Polsce. Pilny komunikat służb
Sonda
Czy uważasz, że istnieje ryzyko, że Rosja zaatakuje Polskę w przyszłości?
Władysław Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie przed spotkaniem "Grupy E5"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
ROSJA
SZKOŁY
BARBARA NOWACKA