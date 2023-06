Dramatyczny wypadek motocyklisty w tunelu Wisłostrady. Leżał bezwładny na asfalcie

Pawilony grozy na Pradze. Tu zadźgali człowieka i pobili policjanta. Co dalej z ruinami przy ul. Targowej?

To prawdziwe getto

Warszawa. Dwa wypadki z udziałem motocyklistów. Trafili do szpitala

Wieczorem w niedzielę, 25 czerwca na jednej prostej doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem motocyklistów. Najpierw o godzinie 22 przy ul. Okrężnej w prawidłowo jadący jednoślad uderzył mercedes, by godzinę później, mężczyzna, obywatel Ukrainy, kierujący suzuki wjechał w ścianę tunelu na wylocie Wybrzeża Kościuszkowskiego w kierunku Wilanowa.

– Kierująca mercedesem zmieniała pas ruchu. Wjechała na pas, którym jechał motocyklista. Kierujący jednośladem uderzył w jej tył. Mężczyzna upadł na asfalt, był nieprzytomny. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala – przekazał nam fotoreporter „Super Expressu”.

Do drugiego zdarzenia doszło godzinę później, w okolicach 23. Informacje o tym zdarzeniu potwierdził w rozmowie z nami Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 23:25. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista poruszający się motocyklem marki suzuki uderzył w ścianę tunelu. Został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Został zabrany do szpitala – przekazał policjant.