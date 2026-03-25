Rozbój w Józefowie. 51-latek pobity kastetem i okradziony na skwerze

W Józefowie 51-letni poszkodowany stał się celem bezwzględnego ataku z wykorzystaniem kastetu.

Zapisy z miejskich kamer pomogły funkcjonariuszom namierzyć trójkę napastników: jednego mężczyznę oraz dwie kobiety.

Zatrzymani przebywają już za kratami, a główny podejrzany, działający w warunkach recydywy, może spędzić w celi nawet trzy dekady.

Napad z kastetem w Józefowie

Poszkodowany 51-latek stawił się w miejscowym komisariacie 19 marca, a na jego ciele wyraźnie odznaczały się ślady pobicia. Mężczyzna zeznał, że poprzedniego dnia przebywał na jednym z miejskich skwerów, gdzie niespodziewanie otoczyła go i obrabowała grupa agresorów. Bandyci zadawali ciosy przy pomocy metalowego kastetu. Wieści o tak drastycznym incydencie błyskawicznie postawiły na nogi kryminalnych, którzy przystąpili do poszukiwań sprawców na terenie miasta.

Kamery miejskie w Józefowie nagrały sprawców

Kluczowym elementem śledztwa okazał się sprawnie funkcjonujący system miejskich kamer. Skrupulatna analiza nagrań pozwoliła śledczym na identyfikację uczestników napadu. Zaledwie kilka godzin po przyjęciu zawiadomienia w rękach policji znalazły się dwie osoby: 50-letnia kobieta oraz 47-letni mężczyzna. Ujęcie tego duetu zapoczątkowało proces rozliczania winnych z popełnionego przestępstwa.

Niedługo później, gdy pierwsze dwie zatrzymane osoby czekały już w policyjnej celi, funkcjonariusze wytropili i ujęli 42-letnią wspólniczkę. Kompletna grupa podejrzana o skatowanie 51-latka trafi teraz przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Recydywista z Józefowa może trafić do więzienia na 30 lat

Otwocka prokuratura oficjalnie przedstawiła całej trójce zarzuty dotyczące zbrojnego rozboju dokonanego wspólnie i w porozumieniu. Jak przekazał podkomisarz Patryk Domarecki, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Otwocku, najsurowsze konsekwencje czekają 47-latka. Mężczyzna dopuścił się przestępstwa jako recydywista, przez co w najgorszym scenariuszu spędzi w zakładzie karnym nawet 30 lat. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i nałożył na wszystkich podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

27