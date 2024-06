Ale o co chodzi?

Różowe grzyby na placu Pięciu Rogów w Warszawie. Intrygujące rusztowanie, przechodnie w szoku

mk 20:44

Na Placu Pięciu rogów stanęła dziwna instalacja. Ściana z różowymi grzybami sprawia, że przechodnie stają z wrażenia i pytają: o co tu chodzi? Okazuje się, że to akcja studentów Politechniki Warszawskiej, która ma zwrócić uwagę na nasze zdrowie. Tylko co do tego mają boczniaki?