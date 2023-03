Roztrzaskał bmw pod galerią handlową! Za kierownicą 19-latek [WIDEO]

Radom. Roztrzaskał bmw na słupie. Wszystko się nagrało

Jak informuje „Fakt”, wypadek miał miejsce około godziny 17 na ul. Andrzeja Struga, tuż obok galerii handlowej. W rozmowie z portalem policja w Radomiu podaje, że luksusowe auto jechało w stronę ul. Malczewskiego. Na nagraniu widać, jak czarna wyścigówka z piskiem opon skręca w lewo. Po chwili nastolatek za kierownicą traci kontrolę nad mknącym pojazdem i wypada z drogi. Swój krótki rajd kończy na pobliskiej latarni. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął. Szczęśliwie na chodniku obok nikogo nie było. Gdyby do zdarzenia doszło w dzień otwarcia galerii handlowej, mogłoby dojść do tragedii. 19-latek był w chwili zdarzenia trzeźwy. "(Kierujący bmw) został ukarany najwyższym możliwym mandatem karnym za to wykroczenie — 1500 zł. Otrzymał także 10 punktów karnych" — przekazała w rozmowie z „Faktem” Komenda Miejska Policji w Radomiu.

Całe zajście widać na poniższym nagraniu: