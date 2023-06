Rusza pociąg z Warszawy nad Zegrze. Z dużym opóźnieniem w końcu się udało!

11 czerwca rusza pociąg do Zegrza

Jak fotoreporter „Super Expressu” pojawił się na budowie przystanku PKP Zegrze Południowe, robotnicy dokonywali jeszcze ostatnich poprawek – docinali krawężniki, układali płyty chodnikowe. Wszystko jednak wskazuje na to, że w niedzielę, po 29 latach przestoju, nad Zalew Zegrzyński znów dojedzie pociąg. - Przywrócenie linii do eksploatacji i ruchu pociągów zaplanowano 11 czerwca 2023 roku – przekazał Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK S.A.

Ułatwienie dla wszystkich

Do stacji ulokowanej przy obecnej pętli autobusowej „Zegrze Płd.” dojadą pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej jadące z Piaseczna, przez Legionowo i Wieliszew – czyli linia S4. - Będą to wybrane kursy tej linii. W sumie w dni powszednie z Warszawy do Zegrza, co około godzinę, dojedzie 19 par pociągów. W ten sposób powstanie nie tylko połączenie dla spragnionych odpoczynku nad wodą, ale również – w drugim kierunku – wygodny dojazd do pracy, szkoły czy uczelni dla mieszkańców Wieliszewa, Zegrza i okolic – powiedział Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Budowa z problemami

Remont starego, nieużywanego, odcinka między Wieliszewem a Zegrzem Południowym rozpoczął się w lutym 2022 roku i początkowo kolejarze zapowiadali, że zakończy się jeszcze w tym samym roku. Nieoczekiwane problemy z geologią podbudowy torowiska opóźniły prace o kolejne pół roku. Ostatecznie wykonawca oddaje do użytku zupełnie nową stację, z ławkami, wiatami i funkcjonalnym oświetleniem. Znalazły się na niej tablice informacji pasażerskiej i czytelne znaki. Całość dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami. Na modernizowanym odcinku powstał również dodatkowy przystanek – Wieliszew Centrum, w rejonie skrzyżowania z ul. Modlińską (DW 631), które zostało wyposażone w sygnalizatory i rogatki. Projekt kosztował 45 milionów złotych.