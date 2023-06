Ledwo zaczęli i już robota stoi? Kiedy burzenie wiaduktów nad Paryską?

Po budowie hula wiatr

Według zapewnień urzędników z warszawskiego ratusza zamknięcie pierwszego z modernizowanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską – północnego – miało nastąpić w ciągu kilku tygodni od zakończenia prac nad przewiązkami. W połowie maja wykonawca skończył je budować. W czterech lokalizacjach wylali tymczasową warstwę asfaltu, by móc puścić nim ruch i zacząć burzenie wiaduktu. Tak się jednak nie dzieje. Reporterzy „Super Expressu” przekonali się na miejscu, że w środku dnia roboczego na terenie całej budowy jest jedynie jedna osoba, pilnująca kontenerów pracowniczych. Dlaczego tak mocno wyczekiwana inwestycja już na początku łapie przestoje? Jak się okazuje to celowy zabieg urzędników.

To celowy zabieg urzędników

- Jesteśmy związani harmonogramem przebudów i czasowych organizacji ruchu jeśli chodzi o wiadukty przy parku Agrykola. Po to, żeby nie potęgować obciążeń dla ruchu, który jest w tym korytarzu, one są ze sobą zgrane – tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem” wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, odpowiedzialny za inwestycje w mieście. Dodał, że wprowadzanie tzw. tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową nad ul. Paryską rozpocznie się w momencie, gdy zakończą się prace na rondzie Sedlaczka, po drugiej stronie Wisły. - Patrząc dokładnie gdzie się będzie przerzucał ruch, widzimy którędy pojadą auta, w momencie gdy zmniejszy się liczba pasów na czas remontu na Pradze-Południe – powiedział wiceprezydent.

Kiedy ruszy burzenie wiaduktu nad Paryską?

Według Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, po różnych perturbacjach związanych z zatwierdzaniem niezbędnych projektów i wykonywaniem różnych przygotowań, zamknięcie północnej jezdni praskiej Trasy Łazienkowskiej ma nastąpić 10 lipca.

Przebudowa Trasy Łazienkowskiej

Wiadukty nad ul. Paryską i Bajońską powstały jako część Trasy Łazienkowskiej i są użytkowane od 1974 r. Z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy. Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nowy system odwodnienia drogi. Na odcinku al. Stanów Zjednoczonych od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne a nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichą.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Ich koszt to ok. 88,7 mln zł. Umowa z wykonawcą zawarta została 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy. Modernizacja wiaduktów nad ul. Paryską i Bajońską jest kolejnym etapem przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

