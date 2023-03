Ruszyły zapisy do miejskich przedszkoli. 22 tysięcy miejsc dla maluchów

Od 2008 roku postepowanie postępowanie rekrutacyjne do przedszkole i szkół podstawowych prowadzone jest online. Tak będzie i w tym roku. Rejestracja pociech do placówek potrwa do 22 marca do godziny 20. Miasto jednak nie zabiera tradycyjnych możliwości rodzicom. Wniosek można złożyć również w wersji papierowej – ta opcja będzie możliwa do 23 marca do godziny 16.

– W tegorocznej rekrutacji udostępniamy ponad 22 tysięcy miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. O przyjęcie do klas pierwszych do klas I w szkołach podstawowych będzie ubiegało się około 17 tysięcy kandydatów – wszystkie dzieci będą miały zapewnione miejsca w szkołach – informuje i zapewnia Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Warto jednak pamiętać o tym, że źle wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane. Rodzice powinni przygotować skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia do szkoły i podpisać je profilem zaufanym. Wszystko to należy przesłać do odpowiedniej placówki.

Po rejestracji, dopiero 8 maja, zostanie opublikowana lista przyjętych dzieci. Do 12 czerwca nastąpi wskazanie konkretnego miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym tym, którzy nie zostali przyjęci w poprzedniej rekrutacji. Od połowy czerwca zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.