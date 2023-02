Spłonęło nowiutkie przedszkole! Straty oszacowano na ponad milion złotych

MAKABRA

Spłonęło nowe przedszkole pod Pułtuskiem. Ogień zaatakował w nocy! Straty oszacowano na ponad milion złotych

Do gigantycznego pożaru doszło pod Pułtuskiej w miejscowości Przemiarowo. Chwile po godzinie pierwszej w nocy we wtorek, 14 lutego, ogień zajął się nowy budynek przedszkola. Na miejscu pracowały 12 zastępów straży pożarnej. Z jęzorami ognia walczyło 42 strażaków, trwało to ponad 8 godzin.