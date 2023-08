Ryanair nie miał wyjścia. Masowe odwołania lotów z Polski. Lista jest długa

Ryanair odwołuje loty z Polski. Co się dzieje?

Ryanair poinformował o odwołaniu lotów z Polski. Na liście anulowanych połączeń są przede wszystkim loty z Modlina - to nawet 140 połączeń realizowanych do najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Według informacji podawanych przez media, anulacją mogą zostać objęte loty do i z Budapesztu, Katanii, Sztokholmy, Helsinek, Manchesteru, Paryża, Lizbony, Dublina, Eindhoven czy Zadaru. Powodem odwołania połączeń przez Ryanair jest konieczny remont lotniska w Modlinie, który nałoży się na wakacyjny szczyt lotów. Głos w sprawie na łamach portalu fly4free.pl zabrał Michał Kaczmarczyk, dyrektor generalny linii Buzz, która jest spółką-córką Ryanaira.

- Anulacje dotyczą ostatniej fali wylotowej, czyli samolotów, które wczesnym wieczorem wylatują z Modlina i wracają tu z powrotem w godzinach między 23 i 1 w nocy. Nasze samoloty zbazowane w Modlinie nie będą więc wykonywały ostatniej rotacji - przyznał szczerze w rozmowie z dziennikarzem portalu.

Jak się okazuje, to jednak nie wszystko. Jak grom z jasnego nieba spadla informacja o kolejnych odwołanych lotach. Powodem jest strajk belgijskich pilotów, który zmusił Ryanaira do odwołania kolejnych lotów, także z Polski.

Ryanair odwołuje połączenia z Modlina. Powodem... konieczny remont

Powodem odwołania ponad 100 lotów Ryanaira jest konieczność przeprowadzenia remontu na lotnisku w Modlinie. Wymienione musi zostać oświetlenie na pasie startowym, a to oznacza, że loty nie będą mogły odbywać się w godzinach wieczornych i nocnych. W tym czasie - między godzinami 20 a 5:30 lotnisko Warszawa-Modlin zostanie zamknięte. Remont będzie trwał w dniach od 11 do 21 września. - Ryanair nie miał wyjścia i musiał odwołać część połączeń – mówi w rozmowie z "Wirtualny Nowy Dwór" Tomasz Szymczak, prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jak wynika z systemu rezerwacyjnego Ryanair, część lotów, które zazwyczaj odbywały się w godzinach wieczornych i nocnych, zostały przeniesione na wcześniejsze godziny. Tak jest na przykład w przypadku lotów z Neapolu do Modlina.

Piloci Ryanaira będą strajkować. Kolejne odwołane loty

Pasażerowie Ryanaira muszą przygotować się jednak na kolejne utrudnienia, bo zamknięcie lotniska w Modlinie to niejedyny problem. W poniedziałek i we wtorek (14 i 15 sierpnia) odbędzie się kolejny w te wakacje strajk pilotów irlandzkiego przewoźnika. Dotyczy ono pilotów z Belgii, ale odwołania lotów dotkną także polskich pasażerów. Nie odbędą się loty z Warszawy do Brukseli Charleroi w obu kierunkach w poniedziałek, 14 sierpnia. Z kolei we wtorek, 15 sierpnia Ryanair odwoła loty z i do Łodzi oraz Poznania.

Belgijscy piloci Ryanaira strajkują już trzeci raz w ciągu miesiąca. W rezultacie w poniedziałek i wtorek na lotnisku Charleroi odwołanych zostało 88 lotów. Piloci domagają się powrotu do płac na poziomie sprzed pandemii koronawirusa - informuje belgijska telewizja VRT.