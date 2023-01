Wielki powrót Ryanaira na Lotnisko Chopina. Tanie loty z Warszawy i pięć nowych tras

Agresywny kierowca zajechał kobiecie drogę. To, co zrobił później szokuje!

Ryanair wraca na Lotnisko Chopina

Po czterech latach niskokosztowy przewoźnik Ryanair wraca na Lotnisko Chopina w Warszawie. Warto przy tej okazji przypomnieć, że ostatniego dnia października minionego roku Ryanair po 10 latach stracił swoją monopolistyczną pozycję na lotnisku w podwarszawskim Modlinie.

Według Ryanair władze lotniska w Modlinie, nie podejmując współpracy z linią lotniczą co do dalszego rozwoju, ignorują ryzyko utraty nowych tras, jak również istniejących połączeń, na rzecz sąsiednich lotnisk, takich jak Warszawa Chopin.

"Jeśli zarząd lotniska w Modlinie oraz udziałowcy, w tym władze regionalne, nie podejmą działań, będą w przyszłości musieli wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie byli zainteresowani rozwojem lotniska i regionu. Tymczasem Ryanair będzie nadal rozwijał siatkę połączeń na tych lotniskach w Polsce i Europie, którym zależy na zwiększeniu ruchu i które są w stanie zagwarantować niskie koszty" - stwierdził, cytowany w środowym komunikacie (25 stycznia), Michał Kaczmarzyk z Ryanair.

Nowe kierunki lotów z Lotniska Chopina w Warszawie

Ryanair przygotował również drugą niespodziankę dla pasażerów. W sezonie letnim linia uruchomi pięć nowych tras z Lotniska Chopina. Jak podaje TVN24 Biznes, tanie loty z Warszawy będą się odbywały do Hiszpanii, Belgii, Austrii, a także na Cypr i hiszpańską wyspę Majorkę.

Z komunikatu przekazanego mediom wynika, że loty do Alicante (Hiszpania) będą odbywać się cztery razy w tygodniu, do Brukseli (Belgia) - trzy razy, do Palmy de Mallorca (Majorka) - cztery razy, Pafos (Cypr) - raz w tygodniu, a do Wiednia (Austria) - cztery razy w tygodniu.