Rzekuń. Nastolatek w maserati zderzył się czołowo z hyundaiem. 42-latek nie żyje

mk 22:33

Tragedia pod Ostrołęką. We wsi Rzekuń doszło do dramatycznych scen na drodze. Kierujący osobowym maserati 18-latek wypadł ze swojego pasa ruchu i huknął czołowo w hyndaia z naprzeciwka. Kierujący drugim pojazdem 42-latek nie żyje. Teraz policjanci wyjaśniają jak doszło do tego wstrząsającego wydarzenia.