Rzeź drzew w parku w centrum Warszawy. Przygnębiający widok przed odbudową Pałacu Saskiego

Wycinka 74 drzew pod odbudowę Pałaców Saskiego i Bruhla budzi kontrowersje i smutek wśród mieszkańców.

Spółka Pałac Saski zapewnia, że wycięte drzewa nie nadawały się do przesadzenia, a część roślin udało się uratować.

Mimo sprzeciwu, prace postępują, a już w marcu rozpoczną się badania archeologiczne na terenie przyszłej budowy.

Czy skala wycinki była konieczna, by Warszawa odzyskała historyczne budowle do 2030 roku?

Wycieli 74 drzewa. „Nie nadawały się do przesadzenia”

Mieszkańcy Śródmieścia alarmowali: „To rzeź drzew!”. - Nie jesteśmy rzeźnikami - odpowiada Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski, odpowiedzialnej za te wycinki. - Robimy wszystko, by zadośćuczynić wycięciu drzew i by zachować te, które się do tego nadawały - mówi.

Rzecznik wylicza, że w ubiegłym roku przesadzonych zostało z Ogrodu Saskiego z przyległościami sześć jabłoni - rosną teraz przy pomniku Nike. 12 dębów zostanie wykopanych i posadzonych w innej części Ogrodu Saskiego. A wycięte teraz 74 drzewa, rosnące na terenie niewchodzącym w granice historycznego ogrodu, nie nadawały się do przesadzenia. - Po ścięciu jednego z drzew okazało się, że pień jest pusty w środku i wypadła z niego bryła lodu. A grab, który miał jechać do Łazienek, był zainfekowany grzybem - tłumaczy Sławomir Kuliński. Przypomina też, że na święcie Ogrodu Saskiego rozdano mieszkańcom 5 tys. sadzonek.

Była zgoda na wycinkę

Spółka Pałac Saski uzyskała od wojewody Mariusza Frankowskiego zgodę na wycinkę pod „inwestycję celu publicznego”, wydaną z rygorem natychmiastowej wykonalności. I została ona natychmiast wykonana. W kilka dni ponad 8 tys. m.kw. Śródmiejskiego parku zostało ogołocone z drzew.

W czwartek, 5 lutego, spółka podpisze umowę z archeologami na przeprowadzenie badań na terenie dawnego Pałacu Bruhla i Ogrodu Pniewskich. Najpierw teren zbadają saperzy, a w marcu zacznie się (pierwsze od czasów wojny!) odkopywanie fundamentów zburzonego pałacu. - Chcemy, by Pałac Saski i Bruhla stały już odbudowane w 2030 r. - deklaruje Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.

