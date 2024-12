Sałatka jarzynowa według przepisu Magdy Gessler

Marchewka, pietruszka, ziemniaki - m.in. te warzywa wchodzą w skład sałatki jarzynowej według przepisu Magdy Gessler. Sekret potrawy tkwi jednak gdzie indziej, co zdradza sama zainteresowana. Do jej przygotowania należy użyć "warzyw gotowanych w niedzielnym rosole", doprawionym liśćmi laurowymi, w którym należy również ugotować ziemniaki.

Magda Gessler zwraca uwagę, by nie przegotować warzyw, a po wyjęciu pokroić je w kostkę. Tak samo należy postąpić z jabłkami, jajkami (ugotowanymi na twardo), ogórkami kiszonymi i grzybkami marynowanymi. Co więcej, ogórki kiszone należy odcisnąć z soku, zanim doda się je do sałatki jarzynowej. Składniki można również uzupełnić o groszek, ale to już indywidualna decyzja. Wszystko należy wymieszać, dodając kilka kropel oleju rzepakowego.

Do tego należy dodać przyprawy, majonez - Magda Gessler zachęca do zrobienia swojego, z całych jaj - i jogurt naturalny, by "okroić naszą sałatkę z nadmiaru kalorii". Całość należy znowu wymieszać, a później przełożyć do naczynia, w którym zostanie podana - jak zaleca prowadząca "Kuchenne rewolucje", tak powstałą sałatkę jarzynową powinno się udekorować pomidorami.

Składniki sałatki jarzynowej Magdy Gessler

4 duże marchewki;

2 pietruszki;

połowa selera;

3 ziemniaki;

jabłko (szara reneta lub antonówka);

4 jajka na twardo;

4 ogórki kiszone;

4 łyżki majonezu;

4 łyżki jogurtu naturalnego;

łyżeczka musztardy czeskiej;

grzybki marynowane (gąski, kurki lub pieczarki);

groszek konserwowy;

odrobina oleju rzepakowego;

sól, pieprz młotkowany i odrobina cukru.