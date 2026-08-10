Samochód uderzył w drzewo. 4-latek był reanimowany na miejscu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-10 6:11

Dramatyczne zdarzenie w Dąbrówce w woj. mazowieckim. Auto osobowe z dwiema osobami w środku rozbiło się na drzewie. W pojeździe było 4-letnie dziecko, które przestało oddychać. Służbom ratunkowym udało się uratować życie chłopca.

Strażacy i ratownicy medyczni na miejscu wypadku w Dąbrówce. O akcji ratunkowej 4-latka przeczytasz na SE.
Autor: PSP Nowy Dwór Mazowiecki/ Materiały prasowe

Groźny wypadek pod Wołominem. Reanimacja 4-letniego dziecka

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce w powiecie wołomińskim. Auto osobowe z nieznanych przyczyn zjechało z trasy i uderzyło w drzewo. W środku byli kierujący i 4-letnie dziecko. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, ponieważ u malucha stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Ratownicy podjęli natychmiastową akcję ratunkową. Przedstawiciele straży pożarnej poinformowali, że dzięki szybkiej interwencji udało się odzyskać puls u chłopca.

„W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe” – przekazali strażacy w oświadczeniu, na które powołuje się RMF FM.

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Stan poszkodowanego chłopca wymagał użycia śmigłowca LPR. Po skutecznej reanimacji, dziecko zostało przetransportowane drogą powietrzną do szpitala. Służby nie ujawniły dotąd szczegółów na temat aktualnego stanu zdrowia 4-latka, ani informacji o tym, do jakiego szpitala został zabrany. Brakuje również danych o obrażeniach osoby prowadzącej pojazd. Przyczyny utraty panowania nad autem i uderzenia w drzewo nie są na ten moment znane, a całe zdarzenie będzie  badane przez służby.

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