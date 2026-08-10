Samochód uderzył w drzewo. 4-latek był reanimowany na miejscu

Groźny wypadek pod Wołominem. Reanimacja 4-letniego dziecka

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce w powiecie wołomińskim. Auto osobowe z nieznanych przyczyn zjechało z trasy i uderzyło w drzewo. W środku byli kierujący i 4-letnie dziecko. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, ponieważ u malucha stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Ratownicy podjęli natychmiastową akcję ratunkową. Przedstawiciele straży pożarnej poinformowali, że dzięki szybkiej interwencji udało się odzyskać puls u chłopca.

„W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe” – przekazali strażacy w oświadczeniu, na które powołuje się RMF FM.

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Stan poszkodowanego chłopca wymagał użycia śmigłowca LPR. Po skutecznej reanimacji, dziecko zostało przetransportowane drogą powietrzną do szpitala. Służby nie ujawniły dotąd szczegółów na temat aktualnego stanu zdrowia 4-latka, ani informacji o tym, do jakiego szpitala został zabrany. Brakuje również danych o obrażeniach osoby prowadzącej pojazd. Przyczyny utraty panowania nad autem i uderzenia w drzewo nie są na ten moment znane, a całe zdarzenie będzie badane przez służby.

🚨 Wypadek na drodze powiatowej w DąbrówceW dniu 09.08.2026 do SK KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Dąbrówka. pic.twitter.com/OY9dP56Uzt— Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim (@KMazowieckim) August 9, 2026