Sanah ogłasza koncert na PGE Narodowym. Przebije osiągnięcie Taylor Swift

Kamil Durajczyk
2026-04-11 15:27

Zuzanna Grabowska zagra swój czwarty solowy koncert na największym polskim stadionie. Sanah tym samym wyrówna rekord należący do Eda Sheerana oraz zespołu Metallica, a jej występ na PGE Narodowym zwieńczy tegoroczną trasę i zbiegnie się z 29. urodzinami artystki.

Sanah królową PGE Narodowego

Zuzanna Grabowska, szerzej znana jako Sanah, nie zwalnia tempa swojej zaledwie sześcioletniej kariery. 28-letnia wokalistka właśnie poinformowała o kolejnym występie na PGE Narodowym w Warszawie. Biorąc pod uwagę fakt, że artystka zagrała na tym obiekcie raz w 2023 roku oraz dwukrotnie w roku 2025, nadchodzące wydarzenie będzie już jej czwartym koncertem na największej polskiej arenie.

Żadna inna artystka nie zgromadziła dotąd publiczności na warszawskim stadionie aż czterokrotnie podczas solowych występów. W przeszłości po trzy takie koncerty zagrały grupy Depeche Mode i Coldplay, a wśród kobiet – Taylor Swift. Co prawda Dawid Podsiadło oraz Beyonce występowali na PGE Narodowym odpowiednio trzy i cztery razy, jednak część z tych wydarzeń odbywała się w ramach festiwali lub wspólnych projektów z innymi muzykami.

W całej historii warszawskiego obiektu wyłącznie Ed Sheeran oraz zespół Metallica zorganizowali po cztery w pełni solowe koncerty. Sanah dołączy do tego elitarnego grona, stając się jednocześnie pierwszą w historii kobietą z takim wynikiem.

Kiedy finałowy koncert Sanah na PGE Narodowym?

Wydarzenie zatytułowane oficjalnie „sanah NA STADIONACH. Koncert Finałowy powered by Douglas na PGE Narodowym” zaplanowano na 4 września. Data ta zbiega się z 29. urodzinami piosenkarki, które przypadają 2 września, co zapewne skłoni publiczność do odśpiewania gromkiego „Sto lat”. Warszawski występ zamknie wiosenno-letnią trasę koncertową, obejmującą wcześniej stadiony m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Sanah zapowiedziała, że na scenie pojawią się zaproszeni goście, a ona sama wykona premierowe utwory, zwiastujące najprawdopodobniej kolejny album studyjny.

Przedsprzedaż biletów na Koncert Finałowy powered by Douglas na PGE Narodowym dla posiadaczy karty Douglas rusza 15 kwietnia o godzinie 12:00 i potrwa do 17 kwietnia do godziny 11:45.

Otwarta sprzedaż rozpocznie się z kolei 17 kwietnia punktualnie o godzinie 12:00.

