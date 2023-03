Ścigał go Interpol za przemyt ludzi. 33-latek zatrzymany w centrum Warszawy!

Warszawa. Ścigany przez Interpol zatrzymany w centrum

33-latek był poszukiwany czerwoną notą od grudnia 2022 r. - Z posiadanych przez policjantów informacji wynika, że mężczyzna w 2015 roku dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej, której celem był przemyt ludzi różnych narodowości poza granicę Ukrainy oraz werbowanie w tym celu przewoźników – informuje podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali go w środę (22 marca) późnym wieczorem. Za to przestępstwo zgodnie z ukraińskim kodeksem karnym 33-latkowi grozi 9 lat pozbawienia wolności. Jeśli Sąd podejmie taką decyzję to mężczyzna zostanie wkrótce deportowany na Ukrainę.

Warszawa. Zatrzymani na lotnisku. Byli ścigani listami gończymi

Jak informuje TVN Warszawa, do zatrzymań doszło też w ostatnim czasie na Lotnisku Chopina na Okęciu. Strażnicy graniczni zatrzymali na lotnisku Chopina trzy osoby poszukiwane czerwonymi notami Interpolu. Obywatel Jordanii był poszukiwany przez władze Arabii Saudyjskiej za oszustwa finansowe. Lecąca z Frankfurtu Meksykanka miała na karku międzynarodową policje za przestępstwa narkotykowe w Argentynie. Z kolei poszukiwany czerwoną notą Rumun próbował uciec na płytę lotniska! Wszystkich zatrzymała straż graniczna.