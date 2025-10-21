Ścigany przez pół Polski gangster zatrzymany! 7 listów gończych i wyrok 13 lat więzienia

Zuzanna Sekuła
2025-10-21 9:30

Koniec napadów, rozbojów i ściągania haraczy! Wołomińscy kryminalni zatrzymali 55-letniego bandziora poszukiwanego aż siedmioma listami gończymi i dwoma nakazami doprowadzenia. Mężczyzna spędzi ponad 13 lat w zakładzie karnym za swoje liczne przestępstwa.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Zatrzymanie w Wołominie

Dzięki precyzyjnemu namierzeniu, do zatrzymania doszło na terenie powiatu wołomińskiego. Policjanci nie zdradzają szczegółów akcji, ale podkreślają, że była to kulminacja długotrwałych działań operacyjnych. 55-latek był poszukiwany przez liczne sądy i prokuratury w związku z jego bogatą działalnością przestępczą.

Długa lista przestępstw 55-latka

Bandzior nie działał sam. Był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Na swoim koncie ma przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, udział w hurtowym obrocie środkami odurzającymi, zbieranie haraczy, napady i kradzieże samochodów na tzw. „wykupki”

„Słowik” znowu za kratami! Gangster i jego koledzy zatrzymani za wymuszenie haraczu w Warszawie

Sprawiedliwości stało się zadość

55-latek był poszukiwany przez liczne sądy i prokuratury w związku z jego bogatą działalnością przestępczą.

  • Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (list gończy)
  • Prokuratura Okręgowa w Katowicach (list gończy)
  • Sąd Rejonowy w Wołominie (list gończy i nakaz doprowadzenia)
  • Sąd Rejonowy w Pruszkowie (list gończy)
  • Sąd Okręgowy Warszawa (list gończy)
  • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Praga w Warszawie (nakaz doprowadzenia)

"Działania policjantów po raz kolejny potwierdzają skuteczność w ujawnianiu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Nawet po wielu latach nie mogą czuć się bezkarnie" - podkreślają policjanci z Wołomina.    

GANGSTER