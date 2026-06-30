Seniorka przeszła tuż przed pędzącym pociągiem! Internauci bezlitośni: „Miała Kijki Mocy”

Szokujące zachowanie seniorki. O włos od tragedii!

Portal boop.pl poinformował, że ktoś wysłał na ich skrzynkę pocztową mrożące krew w żyłach nagranie. Nie wiadomo, gdzie dokładnie sytuacja miała miejsce. Data na nagraniu sugeruje jedynie, że wydarzyło się to w marcu tego roku. Co dokładnie widać na krótkim filmiku? Starszą kobietę, która dosłownie minęła się ze śmiercią!

Seniorka spacerująca z kijkami do nordic walking nie miała najmniejszego zamiaru na przejeździe kolejowym ustępować pierwszeństwa przejazdu rozpędzonemu pociągowi.

Kompletnie olała zamknięte rogatki! Nie rozejrzała się nawet, czy nie zbliża się żaden skład. "Na pewniaka" weszła na przejazd i przeszła przez tory. Sekundę później za jej plecami przejechał (a właściwie tylko śmignął!) pędzący pociąg Intercity!

Nawet to nie zmusiło kobiety to jakiejkolwiek reakcji! Ani huk pędzącego składu, ani podmuch wiatru… Seniorka nawet się nie obejrzała, tylko jak gdyby nigdy nic poszła dalej!

Seniorka oszukała przeznaczenie. Internauci belitośni

Starsza kobieta chyba nie wie, ile miała szczęścia. Gdyby weszła na tory, chociażby sekundę później, zostałyby po niej pewnie tylko kijki.

Nagranie udostępnione przez Boop na platformie X zyskało już ponad 730 tys. odsłon. Wśród licznych komentarzy można przeczytać te o totalnej bezmyślności kobiety, ale również o jej nieprawdopodobnym szczęściu i aurze. Nie zabrakło również czarnego humoru. Oto kilka przykładowych wpisów:

„Ale aura”

„Nie będzie jej pociąg "mówił" kiedy ma iść a kiedy stać”

„Chciałbym mieć kiedyś chociaż połowę jej spokoju”

„Ona miała "Kijki Mocy". To nie żadne Oszukać Przeznaczenie, tylko pójście na pewniaka. Kijki zawsze działają. Aż dziw, że nie zatrzymała lokomotywy jednym dotknięciem”

„Kiedy żyjesz za 1500 miesięcznie to nic nie robi na Tobie wrażenia. Inny lvl strachu”

Fejk czy prawdziwe zdarzenie?

Zwróciliśmy się do PKP Intercity z prośbą o potwierdzenie autentyczności szokującego nagrania. Czekamy na odpowiedź.

Niestety, takich sytuacji w Polsce nie brakuje. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, czyli zlekceważenie opuszczonych rogatek na przejeździe kolejowym, w najlepszym wypadku może skończyć się mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych. W najgorszym zaś - śmiercią.