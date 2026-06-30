Pożar na komendzie policji! Strażacy w akcji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-30 13:49

Pożar wybuchł w poniedziałek (29 czerwca) około godziny 17:20 w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51 na Pradze-Północ. Sytuacja została jednak szybko opanowana przez strażaków.

Warszawa Praga-Północ. Pożar na komendzie

Informacje o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” oficer prasowa KRP VI. - Ogień pojawił się w pomieszczeniu służbowym - przekazała nadkom. Paulina Onyszko. Jak dodała policjantka, sytuacja została szybko opanowana. Nikt nie ucierpiał. Pokój, w którym doszło do pożaru, był pusty, a z pomieszczenia bezpośrednio nad nim pracownicy ewakuowali się sami jeszcze przed przybyciem służb. Nie ucierpiały też żadne ważne dokumenty ani nic innego, co mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie jednostki.

Polecany artykuł:

Artem zadźgał 35-latka, ciało ofiary porzucił. Szokujące szczegóły zbrodni

Zawinił monitor?

Szczegółowe przyczyny i okoliczności pożaru na warszawskiej komendzie będą dokładnie wyjaśniane. Bardzo prawdopodobne jest, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej przy monitorze komputera. - Swoje czynności prowadził już biegły z zakresu pożarnictwa. Czekamy na opinię - poinformowała nadkom. Onyszko.

Wóz strażacki z widocznym numerem bocznym 250-25 oraz dwaj strażacy w pełnym umundurowaniu, stojący na chodniku przed budynkiem. W tle widać furgonetkę operatora Stoen oraz tablicę z godłem Polski i napisem Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI, o której pożarze przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 9

Polecany artykuł:

Zmarła Irena Paśnik ps. Irka. W październiku skończyłaby 101 lat
KOLEJNA AFERA W WARSZAWSKIM SZPITALU! KIERWIŃSKI POZWIE DZIENNIKARKĘ? | Miziołek & Olczyk
Sonda
Musiałaś/eś się kiedykowiek ewakuować z powodu pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
POŻAR
POLICJA PRAGA-PÓŁNOC
PRAGA-PÓŁNOC