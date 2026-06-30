Zmarła Irena Paśnik ps. Irka. W październiku skończyłaby 101 lat

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-30 9:31

Niezwykle smutne wieści nadeszły z końcem czerwca. Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik ps. Irka i Miła - sanitariuszka i łączniczka w pułku „Baszta”. W październiku skończyłaby 101 lat.

Płonąca żółta świeca żałobna na tle białych kalii symbolizuje pamięć o zmarłej, a w okręgu po prawej stronie czarno-białe zdjęcie uśmiechniętej Ireny Paśnik, ps. Irka. Więcej o bohaterce Powstania Warszawskiego przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock; Rafał Trzaskowski/ Facebook

Zmarła Irena Paśnik ps. Irka

Smutne informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał we wtorkowy poranek (30 czerwca) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Irena Paśnik (z domu Szyperska) "Irka". Łączniczka z Pułku "Baszta". Bohaterka Warszawy. Minionej nocy odeszła na wieczną wartę. W październiku skończyłaby 101 lat” - napisał.

„Pani Ireno, stolica zawsze będzie Pani wdzięczna. Zawsze będziemy o Pani pamiętać” – dodał włodarz stolicy.

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Kim była „Irka”?

Irena Paśnika urodziła się w 1925 r. Była bohaterką Powstania Warszawskiego. Jako sanitariuszka i łączniczka w pułku „Baszta” pod pseudonimami „Irka” i „Miła” służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie.

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, a także Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. W 2014 roku została uhonorowana również Medalem Pamiątkowym z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, czyli wyróżnieniem przyznawanym przez Związek Powstańców Warszawskich.

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POWSTANIEC WARSZAWSKI
RAFAŁ TRZASKOWSKI