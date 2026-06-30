Zmarła Irena Paśnik ps. Irka. W październiku skończyłaby 101 lat

Zmarła Irena Paśnik ps. Irka
Smutne informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał we wtorkowy poranek (30 czerwca) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
„Irena Paśnik (z domu Szyperska) "Irka". Łączniczka z Pułku "Baszta". Bohaterka Warszawy. Minionej nocy odeszła na wieczną wartę. W październiku skończyłaby 101 lat” - napisał.
„Pani Ireno, stolica zawsze będzie Pani wdzięczna. Zawsze będziemy o Pani pamiętać” – dodał włodarz stolicy.
Kim była „Irka”?
Irena Paśnika urodziła się w 1925 r. Była bohaterką Powstania Warszawskiego. Jako sanitariuszka i łączniczka w pułku „Baszta” pod pseudonimami „Irka” i „Miła” służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie.
Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, a także Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. W 2014 roku została uhonorowana również Medalem Pamiątkowym z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, czyli wyróżnieniem przyznawanym przez Związek Powstańców Warszawskich.