Znowu afera w Szpitalu Południowym! Chodzi o zakład pogrzebowy

Kolejna afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada sprawę, pojawiły się zarzuty o „biznes pogrzebowy”

Szpital Południowy w Warszawie mierzy się z kolejnymi zarzutami. Tym razem dotyczą one działalności prosektorium i jego koordynatora Artura Habowskiego. O sprawie napisał portal Zero.pl, powołując się na relacje rodzin zmarłych, pracowników szpitala i przedstawicieli branży pogrzebowej.

Według ustaleń portalu Habowski miał polecać rodzinom zmarłych usługi konkretnego zakładu pogrzebowego. Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że jest prezesem spółki Pros-Med, która sprzedaje sprzęt dla branży funeralnej, ale prowadzi także działalność pogrzebową. Wspólniczką w spółce jest współzałożycielka jednego z warszawskich zakładów pogrzebowych.

Rozmówcy portalu twierdzą, że gdy decydowali się na wybór innej firmy, pojawiały się problemy z wydaniem ciała lub dokumentów. Jedna z kobiet opisała, że podczas identyfikacji ciała matki została poprowadzona przez prosektorium obok innych zmarłych. Jak relacjonowała, worek z ciałem został otwarty bez wcześniejszego przygotowania jej na ten moment.

Zdjęcia zwłok na profilu koordynatora ze szpitala?

Portal zwraca też uwagę, że w Szpitalu Południowym karty zgonu miały być wydawane w prosektorium. Zwykle takie dokumenty odbiera się w dziale statystyki lub sekretariacie oddziału. To nie jedyny wątek opisany przez dziennikarzy. Według Zero.pl Habowski prowadzi prywatne szkolenia z przygotowania i balsamacji zwłok. Część z nich miała odbywać się na terenie Szpitala Południowego z wykorzystaniem ciał zmarłych pacjentów. Portal podaje, że rodziny nie miały wiedzieć, iż przy przygotowaniu zwłok uczestniczyły osoby szkolące się.

Dziennikarze opisali również aktywność Habowskiego w mediach społecznościowych. Na jego profilach publikowane są zdjęcia ludzkich zwłok, oznaczone jako treści drastyczne. Według jednego z informatorów część fotografii mogła przedstawiać osoby, które trafiły do prosektorium szpitala.

Kolejnym wątkiem jest ogłoszenie z 2024 roku, w którym Habowski miał oferować wynajem szpitalnego prosektorium jako planu filmowego. W ogłoszeniu pisał o możliwości zorganizowania karawanów, trumien i urn.

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa związane z warszawskim szpitalem

Sprawą Szpitala Południowego zajmuje się prokuratura. Po wcześniejszych publikacjach Zero.pl wszczęto dwa śledztwa. Jedno dotyczy byłego radnego KO i lekarza Dawida Kacprzyka, który według ustaleń portalu miał pobierać wynagrodzenie za dyżury, na których nie był obecny. Drugie dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo szpitala oraz ewentualnych błędów nadzorczych.

Już wcześniej wszczęto także dochodzenie dotyczące podejrzenia podrobienia kart zgonu 20 osób. Według śledczych dokumenty mogły zostać podpisane przez osobę nieuprawnioną z użyciem pieczęci Artura Habowskiego, gdy przebywał na urlopie.

Artur Habowski odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Jak przekazał, nie może komentować sprawy ze względu na toczące się postępowanie, w którym ma status osoby pokrzywdzonej. Byli dyrektorzy Szpitala Południowego również nie odnieśli się merytorycznie do przedstawionych zarzutów. Na razie opisane przez portal informacje są przedmiotem postępowań prowadzonych przez prokuraturę. Nie zapadły jeszcze żadne prawomocne rozstrzygnięcia.

Sonda Czy kiedykolwiek nie została ci udzielona pomoc w szpitalu? Tak Nie

Kolejne wstrząsające informacje z Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak ustalił portal https://t.co/ACLryNxzFg bliscy pacjentów byli zmuszani do odbierania kart zgonu w prosektorium. Co więcej, jego szef nakłaniał ich do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego.… pic.twitter.com/AuGVHtbZaQ— OficjalneZero (@OficjalneZero) June 30, 2026