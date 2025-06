Sensacja w metrze! Długi gad próbował podróżować komunikacją miejską. Niezwykłe zdarzenie

Wąż w metrze! Pasażerowie w szoku na stacji Nowy Świat-Uniwersytet. Co on tam robił?

We wtorek, 17 czerwca, pasażerowie warszawskiego metra na stacji Nowy Świat-Uniwersytet przeżyli niemałe zaskoczenie. Około godz. 22 na schodach prowadzących na peron zauważono węża. Przerażeni podróżni natychmiast powiadomili policję z Metra Warszawskiego, która z kolei poprosiła o interwencję Ekopatrol Straży Miejskiej.

„Pasażerowie podziemnej kolei zgłosili, że schodami prowadzącymi na peron stacji „Nowy Świat-Uniwersytet” pełznie groźnie wyglądający wąż” – relacjonuje stołeczna straż miejska. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, policjanci zamknęli wejście na stację od strony ulicy Czackiego.

Na miejsce przybył EkopatrolSzybko okazało się, że to nie egzotyczny i jadowity okaz, a nasz poczciwy zaskroniec. – „Strażnicy miejscy z Ekopatrolu w groźnie prezentującym się gadzie rozpoznali…pospolitego i spokojnego zaskrońca” – czytamy w komunikacie Straży Miejskiej. Wąż miał około metra długości.

Akcja ratunkowa i wypuszczenie na wolność

Funkcjonariusze Ekopatrolu bezpiecznie odłowili zaskrońca i umieścili go w specjalnej siatce transportowej. Po sprawdzeniu stanu zdrowia gada, został on wypuszczony do środowiska naturalnego, z dala od miejskiego zgiełku. „Wąż był zdrowy i został wypuszczony do środowiska naturalnego w miejscu, w którym nikogo straszyć już nie będzie” – informuje Straż Miejska.

Zaskrońce są niejadowite i nieagresywne dla człowieka. Zwykle unikają kontaktu z ludźmi, ale czasami można je spotkać w przydomowych ogródkach, a nawet wewnątrz budynków. Te pożyteczne gady żywią się gryzoniami, pomagając w ten sposób w walce ze szkodnikami. W Polsce zaskrońce są objęte częściową ochroną gatunkową, co oznacza, że nie wolno ich zabijać ani płoszyć.

Ekopatrol – strażnicy zwierząt w mieście

W Ekopatrolu Straży Miejskiej pracuje 34 funkcjonariuszy, specjalnie przeszkolonych do niesienia pomocy zwierzętom. Najczęściej interweniują w przypadkach dotyczących ptaków, psów i kotów, które zgubiły właścicieli. Pomagają również małym zwierzętom dzikim, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub które swoją obecnością w środowisku miejskim zagrażają sobie lub ludziom.

Zgłoszenia do Ekopatrolu przyjmowane są pod numerem interwencyjnym 986.