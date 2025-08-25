Sensacyjna metamorfoza! Tak odratowano perłę polskiej architektury. Przed dewastacją tu miał balować Hitler

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-25 12:00

Pałac w Guzowie, niegdyś symbol splendoru i elegancji, przez lata pozostawał opuszczony i zapomniany. Jego stan był katastrofalny – „ruina z cieknącym dachem i wodą stojącą w piwnicach” – podsumował portal muratordom.pl. Na szczęście w 1996 roku pojawiła się iskierka nadziei. Michał Sobański i Izabela Ponińska, spadkobiercy rodu, odkupili zrujnowaną rezydencję i postanowili przywrócić jej dawną świetność. Prace renowacyjne rozpoczęły się w 2010 roku i trwają do dziś.

Super Express Google News

Pałac Sobańskich w Guzowie to bez wątpienia jedna z najwspanialszych neorenesansowych rezydencji na Mazowszu. Historia tego zabytkowego pałacu, położonego w powiecie żyrardowskim, jest niezwykle bogata i burzliwa. Od średniowiecznych korzeni, przez czasy świetności w rękach rodów Ogińskich i Łubieńskich, aż po dramatyczne wydarzenia II wojny światowej i powrót do rodziny Sobańskich – losy tego miejsca są fascynujące. Dziś, dzięki staraniom potomków dawnych właścicieli i funduszom rządowym, pałac odzyskuje swój dawny blask.

Od średniowiecznej osady do magnackiej rezydencji

Historia Guzowa sięga średniowiecza, kiedy to dobra te należały do książąt mazowieckich. W XVII wieku osada zyskała status starostwa niegrodowego. Pierwsza wzmianka o dworze w Guzowie pochodzi z 1602 roku. Była to drewniana konstrukcja, składająca się z dwóch budynków. Prawdziwy rozkwit Guzowa nastąpił w XVIII wieku, kiedy to dobra te przeszły w ręce rodu Ogińskich.

  • Andrzej Ogiński wzniósł w Guzowie późnobarokowy dwór.
  • Po Ogińskich, majątek przeszedł w ręce Feliksa Łubieńskiego.
  • Łubieńscy rozbudowali zespół dworski, tworząc oranżerię, ogród włoski i dworski teatrzyk.

Z wizytą u hrabiów. Pruski król w Guzowie

Pod koniec XVIII wieku, Feliks Łubieński i jego żona Tekla z Bielińskich gościli w Guzowie pruską parę monarszą – Fryderyka Wilhelma III wraz z małżonką. Wizyta była tak udana, że Fryderyk Wilhelm III obdarzył Feliksa i Teklę dziedzicznymi tytułami hrabiowskimi.
Przepiękny zabytkowy bruk odkryty w Warszawie!

Polecany artykuł:

Zabytkowy drewniak w Warszawie otrzyma drugie życie. Oficyna Burkego w remoncie

Cukrownia i kłopoty finansowe

W XIX wieku dobra guzowskie trafiły w ręce Henryka Łubieńskiego, który założył w pobliżu dworu jedną z największych cukrowni. Niestety, zaangażowanie kapitału Banku Polskiego sprowadziło na niego zarzuty wykorzystywania państwowych pieniędzy na cele prywatne i karę. Majątek został uratowany dzięki pomocy Róży z Łubieńskich Sobańskiej, która w 1856 roku kupiła Guzów na licytacji.

Pałac w nowej szacie. Neorenesansowy klejnot

Dzięki Feliksowi Sobańskiemu, Guzów odzyskał swój blask. W trzeciej ćwierci XIX wieku dwór został przebudowany na wspaniały pałac w stylu neorenesansowym, według projektu architekta Władysława Hirszla. Powstał także ogród angielski.

  • Do starego korpusu dobudowano dwie wieże i czterokolumnowy portyk.
  • Od strony ogrodu dodano duży taras z dwubiegowymi schodami.
  • Wnętrza podzielono na strefę reprezentacyjną i prywatną.
  • W sali balowej znajdowały się dwa kominki z pałacu Tuileries oraz obraz Szczęśliwe małżeństwo, przypisywany Dawidowi.

Wojenna zawierucha i powojenna dewastacja

Podczas I i II wojny światowej pałac w Guzowie bardzo ucierpiał. W czasie I wojny światowej, w pałacu umieszczono szpital, a po przejściu frontu budynek i park były zdemolowane. Największe zniszczenia przyniosła jednak II wojna światowa.

  • Niemcy urządzili w pałacu bankiet po podpisaniu rozkazu o zdobyciu Warszawy.
  • Żołnierze niemieccy zrabowali srebra i porcelanę, a także zniszczyli herby na fotelach.
  • Po wojnie pałac został ograbiony przez szabrowników i zamieniony na biura i mieszkania.

Tu miał balować Hitler 

W czasie II wojny światowej zdobycie stolicy Polski miał tu świętować sam Adolf Hitler. Według relacji rodziny Sobańskich, Niemcy mieli urządzić w pałacu wystawne przyjęcie na cześć Führera. Cała rodzina została wówczas wyrzucona z domu, a pałac i park obstawiono wojskiem, podaje Marcin Brzeziński na stronie pałacu w Guzowie.

"Cały ten bankiet Hitler wydał z powodu podpisania rozkazu o ostatecznym zdobyciu Warszawy. Podpisał go w dużym salonie. Do końca okupacji przyjeżdżały do Guzowa wycieczki z Reichu oglądać ten salon. Hitler zostawił list do mojego ojca, że bardzo się wstydzi, że armia tak zniszczyła pałac... po czym wyjechał" - relacjonowała Gabriela Krasicka w książce Arystokracja Marka Millera.

Zastanawiający był brak jakichkolwiek zdjęć z tego wydarzenia, pisze Brzeziński. "Dlaczego Niemcy, znani z dokumentowania wszystkiego, nie uwiecznili takiego bankietu?" - pyta. Odpowiedź na to pytanie kryje się w opisie zdjęcia z niemieckiego albumu.

"Pod fotografią guzowskiego pałacu napisano: „Schloß Guzow. Der Führer wird erwartet, da kommt die Meldung vom Tode des Generaloberst Freiherr von Fritsch und die Absage unseres Führers” (Oczekuje się Führera, potem przychodzi wiadomość o śmierci generała pułkownika barona von Fritscha i [w związku z jego śmiercią] Führer odwołał przyjazd)" - czytamy.

Powrót do korzeni. Renowacja i przyszłość pałacu w Guzowie

Po latach zapomnienia, w 1996 roku pałac został odkupiony przez potomków rodziny Sobańskich. Rozpoczęto prace remontowe i konserwatorskie, mające na celu przywrócenie pałacowi dawnej świetności.

"Współczesne działania koncentrują się na odtworzeniu pierwotnych detali architektonicznych i przywróceniu harmonii między pałacem a otaczającym go krajobrazem" - informuje muratordom.pl.

Dzięki staraniom rodziny Sobańskich i wsparciu funduszy rządowych, Pałac w Guzowie ma szansę stać się jednym z najpiękniejszych odrestaurowanych pałaców w Polsce. Już teraz zachwyca wyglądem! 

Polecany artykuł:

To największa sala koncertowa w Polsce. Budowa Sinfonia Varsovia pochłonie mili…
Po lewej: Guzów od stony parku - 1977 r., po prawej Pałac Sobańskich w Guzowie - widok od strony parku - odnowiona elewacja - 2021 r.
60 zdjęć
Sonda
Czy lubisz zwiedzać zabytki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

METAMORFOZA
REMONT
PAŁAC
ZABYTKI