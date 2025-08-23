To największa sala koncertowa w Polsce. Budowa Sinfonia Varsovia pochłonie miliony

Największa sala koncertowa w Polsce: Sinfonia Varsovia

Warszawa szykuje się na muzyczną rewolucję. Stolica wkrótce zyska największą salę koncertową w kraju – 1877 miejsc dla widzów, nowoczesne centrum kultury i spektakularna architektura. Sinfonia Varsovia Centrum przy ul. Grochowskiej 272 pochłonie setki milionów złotych, a efekt ma powalić każdego melomana.

Etapy inwestycji

Etap 1 – Modernizacja zabytków (2025/2026). Trzy frontowe budynki zostaną odrestaurowane. Powstaną mniejsze sale prób, sale kameralne oraz przestrzenie dostępne dla mieszkańców, w tym kawiarnia i restauracja.

Etap 2 – Główna sala koncertowa (2030). W tym etapie powstanie główny gmach z salą na 1877 widzów. Projekt zakłada wysokiej jakości akustykę przygotowaną przez światowej klasy specjalistów.

Projekt i architektura

Początkowo projekt zakładał otoczenie centrum ciężkim betonowym murem, co budziło zastrzeżenia konserwatora zabytków i mieszkańców. Po konsultacjach zdecydowano się na zmianę – betonowy mur zastąpiono lekką, ażurową ramą wykonaną ze stali i aluminium. Dzięki temu zabytkowe budynki frontowe pozostaną widoczne, a centrum zyska nowoczesny charakter bez dominowania nad otoczeniem.

Rama pełni także funkcję praktyczną: wyznacza granice kompleksu i jednocześnie umożliwia stworzenie przestrzeni otwartej dla odwiedzających. Na jej szczycie powstanie taras widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę okolicy. Projektanci postawili na harmonię architektury z istniejącym krajobrazem miejskim i na integrację przestrzeni publicznej z obiektem kulturalnym. To przykład, że dialog z mieszkańcami i uwzględnienie kontekstu historycznego mogą zmienić projekt na lepsze i zwiększyć jego funkcjonalność.

Centrum dla mieszkańców

Sinfonia Varsovia Centrum ma pełnić funkcję otwartego miejsca kultury. Znajdą się tu: studio nagraniowe, biblioteka multimedialna i tereny zielone połączone z pobliskim parkiem.

Koszty inwestycji

Całkowity koszt szacowany jest na 873,8 mln zł netto, dodatkowo przeznaczono ponad 210 mln zł ze środków miejskich. Miasto podkreśla, że inwestycja ma wzmocnić życie kulturalne Warszawy i prestiż Polski.