To największa sala koncertowa w Polsce. Budowa Sinfonia Varsovia pochłonie miliony

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-23 14:56

Warszawa szykuje się na prawdziwą rewolucję w świecie kultury! Już wkrótce stolica Polski zyska największą salę koncertową w kraju, która pomieści blisko 2000 widzów. Mowa oczywiście o wyczekiwanej inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum przy ulicy Grochowskiej 272, której budowa pochłonie setki milionów złotych. Choć do pełnego otwarcia jeszcze trochę, to już teraz wiadomo, że będzie to miejsce, którego nie można przegapić. Zobacz, jak wygląda.

Super Express Google News

Największa sala koncertowa w Polsce: Sinfonia Varsovia

Warszawa szykuje się na muzyczną rewolucję.  Stolica wkrótce zyska największą salę koncertową w kraju – 1877 miejsc dla widzów, nowoczesne centrum kultury i spektakularna architektura. Sinfonia Varsovia Centrum przy ul. Grochowskiej 272 pochłonie setki milionów złotych, a efekt ma powalić każdego melomana.

Etapy inwestycji

Etap 1 – Modernizacja zabytków (2025/2026). Trzy frontowe budynki zostaną odrestaurowane. Powstaną mniejsze sale prób, sale kameralne oraz przestrzenie dostępne dla mieszkańców, w tym kawiarnia i restauracja.

Etap 2 – Główna sala koncertowa (2030). W tym etapie powstanie główny gmach z salą na 1877 widzów. Projekt zakłada wysokiej jakości akustykę przygotowaną przez światowej klasy specjalistów.

Projekt i architektura

Początkowo projekt zakładał otoczenie centrum ciężkim betonowym murem, co budziło zastrzeżenia konserwatora zabytków i mieszkańców. Po konsultacjach zdecydowano się na zmianę – betonowy mur zastąpiono lekką, ażurową ramą wykonaną ze stali i aluminium. Dzięki temu zabytkowe budynki frontowe pozostaną widoczne, a centrum zyska nowoczesny charakter bez dominowania nad otoczeniem.

Rama pełni także funkcję praktyczną: wyznacza granice kompleksu i jednocześnie umożliwia stworzenie przestrzeni otwartej dla odwiedzających. Na jej szczycie powstanie taras widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę okolicy. Projektanci postawili na harmonię architektury z istniejącym krajobrazem miejskim i na integrację przestrzeni publicznej z obiektem kulturalnym. To przykład, że dialog z mieszkańcami i uwzględnienie kontekstu historycznego mogą zmienić projekt na lepsze i zwiększyć jego funkcjonalność.

Nowa kładka nad Wisłą w Warszawie. Tylko dla rowerzystów i pieszych

Polecany artykuł:

Zniknie kolejna kładka w Warszawie. Mieszkańcy: „To absurd”. Nowe przejście nie…

Centrum dla mieszkańców

Sinfonia Varsovia Centrum ma pełnić funkcję otwartego miejsca kultury. Znajdą się tu: studio nagraniowe, biblioteka multimedialna i tereny zielone połączone z pobliskim parkiem.

Koszty inwestycji

Całkowity koszt szacowany jest na 873,8 mln zł netto, dodatkowo przeznaczono ponad 210 mln zł ze środków miejskich. Miasto podkreśla, że inwestycja ma wzmocnić życie kulturalne Warszawy i prestiż Polski.

Polecany artykuł:

Zabytkowy drewniak w Warszawie otrzyma drugie życie. Oficyna Burkego w remoncie
Budowa kompleksu Sinfonia Varsovia w Warszawie
14 zdjęć
Sonda
Lubisz chodzić na koncerty?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SALA KONCERTOWA
WARSZAWA