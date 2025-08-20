Sensacyjne odkrycie młodego Marcela! Czaszka żubra stepowego w Muzeum Ziemi w Warszawie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-20 19:26

Uczeń piątej klasy szkoły w Zaborowie, Marcel Wroński, dokonał niezwykłego odkrycia. Wraz z mamą odwiedził Muzeum Ziemi w Warszawie, przynosząc ze sobą fragment czaszki z możdżeniem. Początkowo sądzono, że to szczątki wymarłego tura, jednak eksperci z muzeum ustalili, że to część czaszki żubra stepowego – wymarłego przodka dzisiejszego żubra. Odkrycie to nie tylko wzbogaci zbiory muzeum, ale również stanowi cenny element historii naturalnej Polski.

i

Autor: Muzeum Ziemi w Warszawie/ Facebook

Młody odkrywca Marcel Wroński zadziwia ekspertów Muzeum Ziemi

Marcel Wroński, uczeń piątej klasy, zaskoczył wszystkich swoją wiedzą i czujnością. Jak informuje Muzeum Ziemi w swoim komunikacie, znalezisko było możliwe dzięki jego „czujnemu oku i wiedzy”. Chłopiec wypatrzył w Wiśle niecodzienny kształt. Gdy go podniósł, okazało się, że to wielki róg z fragmentem czaszki. Młody odkrywca wraz ze swoją mamą nie wahał się skonsultować swojego znaleziska z ekspertami. Początkowo wszyscy myśleli, że to pozostałości tura. Specjaliści stwierdzili jednak, że należała do żubra stepowego. Te zwierzęta żyły w dużych stadach na terenie Europy w okresie plejstocenu. Wymarły pod koniec tej epoki, jednak niewielkie populacje żyły jeszcze ok. 10 tys. lat temu.

„Wczoraj gościliśmy w muzeum Marcela Wrońskiego, ucznia 5. klasy ze szkoły w Zaborowie, który wraz z mamą przybył do nas z wyjątkowym znaleziskiem” – czytamy w relacji Muzeum Ziemi.

Marcel Wroński postanowił przekazać swoje znalezisko do zbiorów Muzeum Ziemi, za co otrzymał serdeczne podziękowania. „Marcel postanowił przekazać swoje znalezisko do zbiorów naszego muzeum, za co serdecznie mu dziękujemy!” – napisali przedstawiciele muzeum. Obecnie znalezisko przejdzie szereg działań konserwatorskich, po których zostanie udostępnione zwiedzającym. To doskonały przykład na to, że warto dzielić się swoimi odkryciami z ekspertami, aby ocalić kawałek historii dla przyszłych pokoleń.

Muzeum Ziemi wzbogaci swoje zbiory dzięki młodemu odkrywcy

„To doskonały przykład na to, że nie należy obawiać się konsultacji z ekspertami pracującymi w muzeach i innych jednostkach badawczych – warto dzielić się swoimi odkryciami, aby ocalić kawałek historii dla przyszłych pokoleń” – apeluje Muzeum Ziemi.

Muzeum Ziemi w Warszawie wyraziło wdzięczność i pogratulowało Marcelowi wyjątkowego odkrycia, życząc mu dalszych sukcesów w nauce i kolejnych fascynujących znalezisk.

