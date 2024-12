Seria wypadków pod Warszawą. Oni już nie spędzą świąt z rodziną, Tak źle dawno nie było

To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Seria wypadków i kolizji w Grodzisku Mazowieckim. Dwie osoby nie żyją

W poniedziałek (17 grudnia) na terenie Grodziska Mazowieckiego i okolic doszło do trzech wypadków i aż sześciu kolizji drogowych. Tamtejsza komenda informuje, że to efekt złych warunków na drodze połączonych z ryzykownymi zachowaniami kierowców.

Do pierwszego wypadku, o którym pisaliśmy tutaj, doszło po godz. 9.30 na wiadukcie. Kierowca volkswagena prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w naczepę tira. Samochód zatrzymał się na barierkach. Niestety, reanimacja 46-letniego mężczyzny nie przywróciła jego czynności życiowych.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Oto skrzyżowania grozy w Warszawie. Tu najczęściej dochodzi do wypadków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tego samego dnia przed godz. 17 w Kopiskach kierujący seatem potrącił 76-letniego rowerzystę. 76-latek odniósł śmiertelne obrażenia.

Kolejny wypadek, w Chrzanowie Dużym, skończył się hospitalizacją kierowcy i 12-letniego pasażera audi, w które uderzył autobus.

Do dwóch kolizji doszło na trasie A2, a do kolejnych na ulicach Emilii Plater, Sienkiewicza i na Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim. Dodatkowo na ulicy Żyrardowskiej doszło do potracenia pieszej.

Wczorajsza pogoda i brak ostrożności uczestników ruchu doprowadziły także do sześciu kolizji drogowych. Dwie z nich wydarzyły się na autostradzie A-2, do zderzenia pojazdów doszło także w Grodzisku Maz. na ul. Emilii Plater, ul. Sienkiewicza i ul. Bałtyckiej, gdzie policjanci ujawnili nietrzeźwą kierującą oraz na ul. Żyrardowskiej, gdzie doszło do potrącenia pieszej.

"Przy opadach deszczu, śliskich jezdniach oraz dużym natężeniu ruchu ważne jest także zachowywanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu i bardzo dokładne sprawdzanie możliwości wykonywania wszystkich manewrów. Rowerzystom i pieszym przypominamy o używaniu elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność" - apelują policjanci.