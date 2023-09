i Autor: Pixbay Śmiertelna choroba wśród psów! Właścicielu uważaj na swojego pupila

Śmiertelna choroba wśród psów! Właścicielu uważaj na swojego pupila

Ostatnio w Warszawie wśród psów zwiększyła się liczba zachorowań. Niestety niektóre z psiaków nie mają tyle szczęścia i nie wychodzą z choroby przez co umierają. Wszystko wskazuje na zakażenia bakteriami Leptospira. Zostało to potwierdzone u części chorych zwierząt. Jest to również zagrożenie dla ludzi.