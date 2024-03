Potrącił chłopca i uciekł. Kierowca zatrzymany

Pierwszy o zatrzymaniu poszukiwanego kierowcy poinformował portal polsatnews.pl. Kierowcą, który uczestniczył wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Obiecanowie, okazał się 64-letni mieszkaniec powiatu makowskiego. - Mężczyznę zatrzymano we wtorek. Jego tożsamość została ustalona na podstawie zabezpieczonych nagrań z monitoringów - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Przypomnijmy, że do dramatu doszło w piątek, 23 lutego, około godz. 18.30. Wtedy policjanci otrzymali informacje o zaginięciu 2-letniego chłopczyka. Kiedy na miejsce udali się funkcjonariusze, niemal w tym samym czasie ojciec zaginionego Oliwiera odnalazł nieprzytomne synka.

− Ojciec dziecka znalazł go w rejonie drogi, na poboczu. Najprawdopodobniej doszło do potrącenia dziecka przez pojazd. Udzielono mu pomocy przedmedycznej, a następnie zostało zabrane do szpitala. Niestety pomimo starań lekarzy, chłopiec zmarł – mówiła nam po zdarzeniu nam podkom. Monika Winnik, oficer prasowa z komendy policji w Makowie Maz.

Śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono też ślady oraz przesłuchano świadków. Od razu zaapelowano również do świadków, którzy mogli przejeżdżać drogą krajową 57, o przekazanie nagrań z kamer samochodowych. Ostatecznie udało się śledczym ustalić, że w wypadku uczestniczyła skoda fabia.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.