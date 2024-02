Nowe informacje w sprawie potrącenia 2-latka. Policja ma nagrania

Co tam się stało!?

Śmiertelne potrącenie 2-letniego chłopczyka. Policja ma pierwsze nagrania

Wracamy do koszmarnego wypadku, do którego doszło wieczorem 23 lutego w miejscowości Obiecanowo w powiecie makowskim. Po godzinie 18:30 policjanci otrzymali informacje o zaginięciu 2-letniego chłopczyka. Kiedy na miejsce udali się funkcjonariusze, niemal w tym samym momencie ojciec zaginionego maluszka odnalazł jego nieprzytomne ciało. Ratownicy zabrali dziecko do karetki, jednak reanimacja nie przyniosła skutku.

Od tamtego wieczoru policjanci poszukują prawdopodobnego sprawcy zdarzenia. − Jest to dla nas sprawa priorytetowa po naszych apelach do komendy zgłosiły się osoby, które przekazały nagrania z kamer samochodowych. Nagrania zostały skrupulatnie przeanalizowane. Zabezpieczone zostały również ujęcia zarejestrowane przez kamery monitoringów, które wymagają wielogodzinnej analizy. Kolejne nagrania będą zabezpieczane i dokładnie przeglądane – przekazuje podkom. Monika Winnik z makowskiej policji dodając, że na poniedziałek (26 lutego) zaplanowano sekcję zwłok dziecka.

Jeżeli ktokolwiek jechał w piątek (23 lutego) drogą krajową nr 57 pomiędzy Makowem Mazowieckim a Przasnyszem w okolicach godziny 17:30-18:30 i posiada kamerę samochodową, proszony jest o kontakt z policją. − Być może zarejestrowały one istotne, choćby najmniejsze fakty, które pozwolą w wyjaśnieniu sprawy − podsumowuje podkom. Winnik.