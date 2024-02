Śmiertelnie potrącił 2-letnie dziecko i uciekł. Malca na poboczu znalazł ojciec

To najbardziej nietypowy blok w Polsce? Powstał w PRL, budzi podziw do dziś

Obiecanowo. Śmiertelnie potrącił 2-letnie dziecko i uciekł

Do rozrywającej serce tragedii doszło wieczorem 23 lutego w miejscowości Obiecanowo w pow. makowskim. Jak poinformowała lokalny portal Moja Ostrołęka Monika Winnik z makowskiej policji, po godz. 18:30 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 2-letniego chłopca. Z naszych informacji wynika, że malec miał wyjść z terenu posesji. Zaniepokojeni rodzice zawiadomili służby i rozpoczęli poszukiwania synka. Ich finał okazał się tragiczny.

- Kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce zastali ojca chłopca z dzieckiem na rękach. Jak powiedział, znalazł syna na poboczu drogi - przekazała w rozmowie z lokalnym portalem Monika Winnik.

Ratownicy medyczni zabrali dziecko do karetki, jednak reanimacja nie przyniosła skutku. Chłopiec zmarł.

Policja szuka sprawcy wypadku

Według wstępnych ustaleń 2-latek został potrącony przez samochód jadący drogą nr 57. Jego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, zostawiając konającego malca bez pomocy. Policjanci z Makowa Mazowieckiego prowadzą intensywne poszukiwania sprawcy wypadku. Wystosowali ważny apel do kierowców.

- Apelujemy do wszystkich kierowców, którzy poruszali się drogą krajową nr 57, z Makowa do Przasnysza lub w odwrotnym kierunku, między godziną 17.30 a 18.30 i mają w swoich samochodach wideorejestratory, o przejrzenie nagrań. Być może zauważą coś podejrzanego, choćby na poboczu, coś na co mogli nawet nie zwrócić uwagi podczas jazdy. Jeśli tak się stanie prosimy o pilny kontakt z policją - zaapelowała Monika Winnik za pośrednictwem portalu Moja Ostrołęka.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zaginięcia i śmierci 2-letniego chłopca. Na miejscu tragedii funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora. Wiadomo, że rodzice malca byli trzeźwi.