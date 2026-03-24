Śmiertelny wypadek na torach w Radomiu. Na miejscu prokurator, pociągi opóźnione

W Radomiu doszło do tragicznego wypadku na torach; pociąg śmiertelnie potrącił młodego mężczyznę.

Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora, ustalając okoliczności tragedii.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym, a opóźnienia pociągów sięgają kilkudziesięciu minut.

Śmierć młodego mężczyzny pod kołami pociągu

Około godziny 5:30 w Radomiu doszło do tragicznego zdarzenia na torach kolejowych w rejonie ulicy Walentynowicz. Pociąg osobowy relacji Skarżysko-Kamienna potrącił młodego mężczyznę. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł on śmierć na miejscu.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tragedii.

- Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformowała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Poważne utrudnienia dla pasażerów

W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w ruchu kolejowym. Jak poinformowało PKP Intercity, od godziny 5:50 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów IC i KM na odcinku Skarżysko-Kamienna - Warszawa - Skarżysko-Kamienna.

Pociągi Intercity kierowane są trasą objazdową przez stację Radom Krychnowice, ze zmianą czoła pociągu na stacji Wolanów.

Podróżni powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty głosowe i bieżące informacje przekazywane na dworcach oraz w pociągach.

W Portalu Pasażera opóźnienia sięgają już kilkudziesięciu minut. PKP Intercity przypomina również o możliwości składania reklamacji dotyczących komfortu podróży - zarówno online, w kasach biletowych, jak i drogą pocztową.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudne chwile lub znajdujesz się w kryzysie psychicznym, nie jesteś sam. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy:

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym - 800 70 2222 (całodobowo)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111

Telefon Zaufania dla Dorosłych - 116 123

W sytuacji zagrożenia życia - zadzwoń pod numer alarmowy 112

Specjaliści czekają, by pomóc - rozmowa może być pierwszym krokiem do wyjścia z kryzysu.