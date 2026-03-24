Śmiertelny wypadek na torach w Radomiu. Na miejscu prokurator, pociągi opóźnione

- W Radomiu doszło do tragicznego wypadku na torach; pociąg śmiertelnie potrącił młodego mężczyznę.
- Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora, ustalając okoliczności tragedii.
- Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym, a opóźnienia pociągów sięgają kilkudziesięciu minut.
Śmierć młodego mężczyzny pod kołami pociągu
Około godziny 5:30 w Radomiu doszło do tragicznego zdarzenia na torach kolejowych w rejonie ulicy Walentynowicz. Pociąg osobowy relacji Skarżysko-Kamienna potrącił młodego mężczyznę. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł on śmierć na miejscu.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tragedii.
- Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformowała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Poważne utrudnienia dla pasażerów
W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w ruchu kolejowym. Jak poinformowało PKP Intercity, od godziny 5:50 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów IC i KM na odcinku Skarżysko-Kamienna - Warszawa - Skarżysko-Kamienna.
Pociągi Intercity kierowane są trasą objazdową przez stację Radom Krychnowice, ze zmianą czoła pociągu na stacji Wolanów.
Podróżni powinni zwracać szczególną uwagę na komunikaty głosowe i bieżące informacje przekazywane na dworcach oraz w pociągach.
W Portalu Pasażera opóźnienia sięgają już kilkudziesięciu minut. PKP Intercity przypomina również o możliwości składania reklamacji dotyczących komfortu podróży - zarówno online, w kasach biletowych, jak i drogą pocztową.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli przeżywasz trudne chwile lub znajdujesz się w kryzysie psychicznym, nie jesteś sam. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy:
- Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym - 800 70 2222 (całodobowo)
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
- Telefon Zaufania dla Dorosłych - 116 123
- W sytuacji zagrożenia życia - zadzwoń pod numer alarmowy 112
Specjaliści czekają, by pomóc - rozmowa może być pierwszym krokiem do wyjścia z kryzysu.