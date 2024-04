JEST WIELU RANNYCH!

Śmiertelny wypadek pod Płońskiem. Jedna osoba nie żyje. 13-latka walczy o życie

Chwilę przed godziną 14 w niedzielę (14 kwietnia) we wsi Galomin w powiecie płońskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało poważnie rannych. Jak udało nam się ustalić, 13-letnie dziecko walczy o życie – zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.