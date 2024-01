Myślisz, że paragon to papier? Jesteś w błędzie! Nawet nie wiesz, jak segregować te odpady!

CO SIĘ STAŁO?!

Warszawa. Nie żyje Maria Wiśniewska "Malina". Była łączniczką w Batalionie „Parasol”

O śmierci uczestniczki powstania prezydent Trzaskowski poinformował na platformie X (dawniej Twitter) w środę (3 stycznia). - Bardzo smutna wiadomość. W wieku 94 lat zmarła Pani Maria Wiśniewska "Malina" - w trakcie Powstania Warszawskiego łączniczka w Batalionie "Parasol". Urodziła się w Krakowie. Walczyła za wolną Warszawę i Polskę. Dbała o pamięć o Powstaniu - jako historyczka, dziennikarka, autorka książek. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać – czytamy w zamieszczonym poście.

Maria Wiśniewska wstąpiła do konspiracji w maju 1944 roku. Była członkinią Kedywu, czyli Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, który zajmował się walką z okupantem i sabotażem. - Dziś lat osiemdziesiąt pięć skończone. Pomimo wszystko, ciągle to Powstanie gdzieś we mnie siedzi – mówiła w wywiadzie z 2015 roku. W czasie powstania była łączniczką. Przenosiła meldunki i rozkazy w 3. kompanii batalionu „Parasol”, zgrupowanie „Radosław”. Przeszła szlak bojowy od Woli po Czerniaków. Ze Starego Miasta ewakuowała się kanałami. Po upadku powstania udało jej się wydostać z Warszawy razem z ludnością cywilną. Miała 94 lata.

Bardzo smutna wiadomość. W wieku 94 lat zmarła Pani Maria Wiśniewska "Malina" - w trakcie Powstania Warszawskiego łączniczka w Batalionie "Parasol". Urodziła się w Krakowie. Walczyła za wolną Warszawę i Polskę. Dbała o pamięć o Powstaniu - jako historyczka, dziennikarka, autorka… pic.twitter.com/psRTphX47P— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 3, 2024