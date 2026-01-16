Śnieżna mikrokawalerka robi furorę w Warszawie. "Jaka cena za metr kwadratowy?"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-16 14:32

Studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) zaskoczyli mieszkańców stolicy, budując przed budynkiem wydziału imponujące igloo. „Śnieżna mikrokawalerka”, jak żartobliwie nazywają ją w sieci, stała się hitem mediów społecznościowych i przyciąga tłumy chętnych do robienia zdjęć. Pomysłowość studentów z Instytutu Bioinżynierii spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i poza nią.

i

Autor: Wydzial.Biologii.UW (3)/ Facebook
  • Wydział Biologii UW pochwalił się nietypową atrakcją stworzoną przez studentów przed wejściem na uczelnię.
  • Magistrant bioinżynierii, Stanisław Świeżewski, z pomocą innych studentów, wybudował imponujące igloo, które stało się hitem.
  • Internauci dopytują o "cenę za metr kwadratowy" śnieżnej mikrokawalerki. 

Śnieżna mikrokawalerka hitem w Warszawie. Studenci UW zaskoczyli pomysłowością

Studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnymi siłami stworzyli śnieżną konstrukcję, która szybko stała się prawdziwą atrakcją kampusu.

„Nasz magistrant, Stanisław Świeżewski, z Instytutu Bioinżynierii, za zgodą prodziekana ds. studenckich dr. Takao Ishikawy, wraz z dużą pomocą Oliwi Dustet Leskiewicz i innych naszych studentów, wybudował przed wejściem do naszego Wydziału igloo, które szybko stało się prawdziwą atrakcją i obiektem licznych zdjęć wśród naszej społeczności akademickiej” - czytamy we wpisie na profilu Wydziału Biologii UW na Facebooku.

Internauci pytają o cenę „śnieżnej mikrokawalerki”

Pomysł studentów szybko zdobył serca internautów, którzy zaczęli żartobliwie dopytywać o cenę wynajmu lub kupna „śnieżnej mikrokawalerki”. Wydział Biologii UW jednak stanowczo odpowiada: „igloo jest dla nas bezcenne”. Studenci również nie kryją swojej radości z pozytywnego odbioru nietypowego pomysłu. „Kolejny dowód na to, że będziemy robić wszystko, tylko nie uczyć się do sesji” - piszą z humorem.

Do kiedy będzie można podziwiać igloo? Wydział Biologii apeluje o ostrożność

Jak informuje Wydział Biologii UW, „śnieżna mikrokawalerka” będzie dostępna dla zwiedzających aż do pierwszych roztopów. Władze uczelni apelują jednak o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa podczas korzystania z igloo. Jednocześnie zachęcają wszystkich do robienia zdjęć i oznaczania profilu Wydziału Biologii UW w mediach społecznościowych.

