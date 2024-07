Sprostowanie dot. artykułu „Rolniku, sprawdź, ile możesz dorobić, aby wciąż podlegać pod KRUS”

Prawie 50 osób na to patrzyło!

W artykule, o którym mowa, błędnie przedstawiono informacje w zakresie wymiaru wysokości składek - wysokoźć składek na ubezpieczenie społeczne rolników nie jest zależna od kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Podana w artykule kwota 4088 zł (za 2023 r. kwota graniczna) dotyczy należnego podatku, a nie dochodu (przychodu). Kwota graniczna dotyczy właśnie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przesyłamy poprawne informacje:

Kwota graniczna należnego podatku za 2024

Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli uzyskać większe dochody z takiej działalności niż przed rokiem i jednocześnie dalej podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Nowa wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozaroiniczej działalności gospodarczej za rok 2024 r. wynosi 4 358 zł.

Jaka była wysokość rocznej kwoty granicznej za 2023 r.?

Kwota graniczna za 2024 r. jest wyższa niż za 2023 r. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosiła 4.088 zł. Kwota ta za 2024 r. została podniesiona o 270 zł.

Co się dzieje, jeśli rolnik przekroczy graniczną kwotę podatku?

W przypadku przekroczenia przez rolnika (lub domownika) kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy lub nie złożenia oświadczenia o nieprzekroczeniu tej kwoty lub zaświadczenia właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie do końca maja, przestaje on podlegać ubezpieczeniu w KRUS i jest zobowiązany do ubezpieczenia w ZUS.

Koga dotyczy limit określony roczną kwotą graniczną?

Limit w postaci kwoty granicznej należnego podatku dotyczy wyłącznie rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, a nie do emerytów KRUS. Emerytury rolnicze nie podlegają zawieszeniu, ani zmniejszeniu w związku z osiąganiem dodatkowego przychodu. Emeryci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Magdalena Wachnicka-Witzke,

dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej