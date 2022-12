Śródmieście w akcji „Gwiazdkowe Marzenie”. Sprawimy wiele radości dzieciom!

Układ niżowy Franciszka nadciąga do Warszawy! Odliczamy godziny do wielkiej odwilży

- Mam nadzieję, że sprawimy wiele radości dzieciom w ramach Gwiazdkowego Marzenia – mówi Aleksander Ferens, burmistrz dzielnicy Śródmieście. - To czas radości i życzliwości. To również czas spotkań z naszymi seniorami, śródmiejskimi rodzinami i najmłodszymi mieszkańcami Śródmieścia. Zależy nam, aby każdy miał możliwość, by poczuć klimat tych Świąt, niezależnie od sytuacji materialnej i życiowej – zwraca uwagę burmistrz Ferens, który był ambasadorem „Gwiazdkowego Marzenia” podczas spotkania z najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy.

Śródmieście, razem z „Super Expressem” pomaga w tym roku organizować tę piękną przedświąteczną akcję, która ma już 10 lat! Dostaliśmy mnóstwo cudnych listów, w których dzieci opisały swoje marzenia.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w tegorocznej akcji „Gwiazdkowe Marzenie”. W środę 21 grudnia w Warszawie odbędzie się wielka finałowa gala, na której wszyscy laureaci spotkają się z Mikołajem oraz organizatorami akcji, odbiorą nagrody i prezenty, i posłuchają koncertu kolęd w wykonaniu młodziutkiej artystki Kai Gniecioszek.

Teraz kapituła akcji „Gwiazdkowe Marzenie” wybierze setkę tych, które zostaną wyróżnione świątecznymi prezentami. Laureaci akcji zostaną opublikowani na stronie https://gwiazdkowemarzenie.se.pl

Tegoroczną akcję przygotowujemy także z władzami Bemowa, Białołęki, Bielan, Ochoty, Rembertowa, Ursynowa, Wilanowa i Woli) oraz partnerami – firmą Oskroba, Centrum Handlowym Szembeka i Tramwajami Warszawskimi.

Patronem honorowym jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.