CO SIĘ STAŁO?

Wagan. Potrącił dwie kobiety i uciekł. Wypadek pod Wołominem

Dwie kobiety ranne, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia - to kulisy wypadku w Waganie pod Wołominem, do którego doszło w piątek, 17 stycznia, w godzinach popołudniowych. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do tamtejszej policji przed godz. 17, a jak poinformowali mundurowi, ale już z komendy stołecznej, prowadzącego volkswagena 37-latka udało się zatrzymać po niespełna 40 minutach.

Mężczyzna potrącił poszkodowane na poboczu, nie udzielając im jakiejkolwiek pomocy, ale grożą mu również inne zarzuty. Okazało się, że miał w organizmie 1,44 mg/l alkoholu, czyli ponad 3 promile; co więcej, był wcześniej notowany za kradzieże. W toku czynności procesowych policja zabezpieczyła też pojazd poszukiwanego.

Mimo że obie potrącone kobiety trafiły do szpitala, warto podkreślić, że ich obrażenia nie zagrażają ich życiu.

