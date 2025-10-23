Strażacy z Pietrus dziękują za wsparcie! Zebrali na defibrylator. Pomogli czytelnicy "Super Expressu"

Strażacy OSP w Pietrusach z sukcesem zakończyli zbiórkę na defibrylator, zbierając 8100 zł.

Urządzenie AED będzie ratować życie podczas akcji i będzie dostępne dla całej społeczności.

Dowiedz się, jak Super Express wsparł akcję i co strażacy zrobią z nadwyżką ze zbiórki!

Strażacy uzbierali na defibrylator

Druhowie z OSP w Pietrusach (woj. mazowieckie) od kilku tygodni prowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup defibrylatora, który pragnęli mieć w swojej bazie, by ratować życie podczas prowadzonych akcji. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych utworzył specjalne subkonto na które można było wpłacać pieniądze na urządzenie dla druhów z Pietrus. Koszt defibrylatora to 8 tysięcy złotych.

Pomogli czytelnicy

W akcję włączył się również "Super Express". Apel o wpłacanie pieniędzy publikowaliśmy na stronie internetowej, oraz w wydaniu papierowym dziennika. I udało się, bo na początku tygodnia na koncie dzielnych druhów pojawiła się kwota 8100 zł. wystarczająca na zakup urządzenia.

Strażacy zasypali Kubę kalendarzami na święta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gorące podziękowania od strażaków

- Dzięki Wam – ludziom o ogromnych sercach udało się osiągnąć cel naszej zbiórki – mówi Hubert Radzikowski (39 l.) z OSP Pietrusy. - Wasze wsparcie, zaufanie, każde dobre słowo, każda złotówka , wszystko to sprawiło, że już niedługo na ścianie naszej strażnicy pojawi się defibrylator AED, urządzenie, które może uratować czyjeś życie. Patrząc na to, jak wielu z Was włączyło się w pomoc, czujemy ogromne wzruszenie i dumę - dodaje.

- To właśnie dzięki Wam wiemy, że w naszej społeczności dobro naprawdę ma moc. Każda dodatkowa wpłata, która pojawi się na naszym koncie, zostanie przeznaczona na materiały szkoleniowe dla mieszkańców gminy, żeby jak najwięcej osób potrafiło pomagać w nagłych sytuacjach. Defibrylator tak jak już wspomniałem wcześniej, zostanie zawieszony na ścianie naszej strażnicy, tak by każdy mieszkaniec miał do niego dostęp - zapewnia strażak.