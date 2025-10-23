Strażacy z Pietrus dziękują za wsparcie! Zebrali na defibrylator. Pomogli czytelnicy "Super Expressu"

Udało się! Strażacy z OSP w Pietrusach będą mieli defibrylator ratujący życie podczas akcji. Dzięki ogłoszonej zbiórce na ich koncie pojawiła się kwota 8100 złotych, za którą bez problemu kupią wymarzone urządzenie. - Brakuje nam słów, by wyrazić wdzięczność dla wszystkich, którzy nas wsparli i wpłacili chociażby symboliczna złotówkę – mówią radośnie.

Strażacy uzbierali na defibrylator

Druhowie z OSP w Pietrusach (woj. mazowieckie) od kilku tygodni prowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup defibrylatora, który pragnęli mieć w swojej bazie, by ratować życie podczas prowadzonych akcji. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych utworzył specjalne subkonto na które można było wpłacać pieniądze na urządzenie dla druhów z Pietrus. Koszt defibrylatora to 8 tysięcy złotych.

Pomogli czytelnicy

W akcję włączył się również "Super Express". Apel o wpłacanie pieniędzy publikowaliśmy na stronie internetowej, oraz w wydaniu papierowym dziennika. I udało się, bo na początku tygodnia na koncie dzielnych druhów pojawiła się kwota 8100 zł. wystarczająca na zakup urządzenia.

Gorące podziękowania od strażaków

- Dzięki Wam – ludziom o ogromnych sercach udało się osiągnąć cel naszej zbiórki – mówi Hubert Radzikowski (39 l.) z OSP Pietrusy. - Wasze wsparcie, zaufanie, każde dobre słowo, każda złotówka , wszystko to sprawiło, że już niedługo na ścianie naszej strażnicy pojawi się defibrylator AED, urządzenie, które może uratować czyjeś życie. Patrząc na to, jak wielu z Was włączyło się w pomoc, czujemy ogromne wzruszenie i dumę - dodaje.

- To właśnie dzięki Wam wiemy, że w naszej społeczności dobro naprawdę ma moc. Każda dodatkowa wpłata, która pojawi się na naszym koncie, zostanie przeznaczona na materiały szkoleniowe dla mieszkańców gminy, żeby jak najwięcej osób potrafiło pomagać w nagłych sytuacjach. Defibrylator tak jak już wspomniałem wcześniej, zostanie zawieszony na ścianie naszej strażnicy, tak by każdy mieszkaniec miał do niego dostęp - zapewnia strażak.

