Strażnicy znaleźli zamarznięte dziecko. Ojciec zamknął syna w aucie i poszedł się bawić

W sylwestrowy wieczór w Warszawie, strażnicy miejscy interweniowali w sprawie 10-letniego chłopca.

Dziecko zostało znalezione samo w zamkniętym, zasypanym śniegiem samochodzie na mrozie.

Ojciec chłopca w tym czasie bawił się z kolegą, oglądając fontanny, pozostawiając syna bez opieki.

Zamarznięte dziecko w aucie - interwencja na Starym Mieście w Warszawie

Do zdarzenia doszło w sylwestrowy wieczór w rejonie Starego Miasta. Strażniczka i strażnik z Referatu ds. Starego i Nowego Miasta otrzymali od dyżurnego pilne zgłoszenie. Na ulicy Podwale ktoś zauważył pozostawionego w aucie małego chłopca. Dziecko miało siedzieć w zimnym samochodzie już od kilkunastu minut!

Na miejscu strażnicy miejscy zastali zamknięty i częściowo zasypany śniegiem samochód, w którym przebywał zmarznięty na kość 10-letni chłopiec. Jak się okazało, jego ojciec wraz z kolegą poszli obejrzeć fontanny. Bezmyślnie zostawili dziecko bez opieki w mroźny wieczór. Dodatkowo, pojazd był perfidnie zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, bez wyłożonej karty uprawniającej do parkowania na „niebieskiej kopercie”.

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ojciec odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

W trakcie, gdy strażnicy miejscy oczekiwali na przyjazd policji, na miejsce wrócili ojciec 10-latka oraz jego kolega - właściciel pojazdu. Pewnie myśleli, że zostawienie malca na "pół godzinki" to nic takiego i ujdzie im na sucho. Nic bardziej mylnego.

Sprawa nieodpowiedniej opieki nad nieletnim została przekazana policji. I kierowca, który nieprzepisowo zaparkował samochód, został ukarany. Zapłaci mandat w wysokości 800 złotych.